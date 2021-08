Kate Middleton asume nuevas funciones tras el retiro del príncipe Harry

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que dejarían de ser miembros activos y sociales de la Familia Real británica, debieron modificarse las obligaciones y responsabilidades que correspondían a los duques de Sussex. El domingo pasado, el periódico Times, informó que Kate Middleton fue seleccionada como nueva mecenas de la Rugby Football Union, y que se anunciará oficialmente antes de la próxima Copa del Mundo de Rugby.

Luego del retiro del príncipe Harry, Kate Middleton asume nuevas funciones

Luego de presentar su primer libro “Portrait of Our Nation in 2020”, la esposa del príncipe Guillermo, que viene realizando obras benéficas tras fundar un nuevo centro para la investigación de la primera infancia, fue la elegida en el traslado de tareas, para desempeñar un trabajo de alto nivel.

Por su parte, la princesa Ana asumirá el cargo de Capitana General de la Marina Real Británica. “La princesa Ana ya ha hecho muchas cosas con nosotros a lo largo de los años. Tiene contactos muy destacados en la marina y, en consecuencia, una especial debilidad por los Marines Reales. Nos sentimos muy a gusto con ella, máxime teniendo en cuenta su impresionante historial deportivo” confirmó una fuente cercana al diario Times.

Harry y Meghan en la entrevista con Oprah Winfrey

Hasta principios de este año, estas responsabilidades le correspondían al príncipe Harry. Pero como el hijo del príncipe Carlos y su esposa, se fueron de la Corona para tener su independencia económica, en febrero de este año firmaron importantes acuerdos con Netflix y Spotify, además de crear su fundación Archewell.

Luego de la entrevista con Oprah Winfrey, la casa real británica anunció que los duques de Sussex cesarían sus funciones en algunas organizaciones benéficas relacionadas con la reina, entre ellas las ligas de rugby, la Asociación Universitaria de la Commonwealth, la Queen’s Commonwealth Trust y el National Theatre. Una fuente reveló al periódico The Sun que Harry se encontraba destrozado ante la perspectiva de perder sus tres nombramientos militares.

Kate es la elegida para desempeñarse en esta función ya que es una gran seguidora del deporte. En el año 2015 llenó los titulares gracias a su respuesta durante un partido celebrado en la Copa del Mundo de Rugby de ese año. Años atrás, su hermana Pippa Middleton reveló a Vanity Fair la importancia del rugby para su familia, que solían practicarlo los días sábados, durante distintos eventos sociales.

Kate Middleton presentó su primer libro e impactó con su elegante look

Semanas atrás, Kate Middleton visitó la National Portrait Gallery y el Royal Hospital para el lanzamiento de su primer libro de fotografías. "Portrait of Our Nation in 2020", es el título elegido para la publicación, cuya ganancia por las ventas será destinada a causas benéficas.

El libro de la duquesa de Cambridge fue realizado durante la pandemia y documenta cómo se vivió y se vive en su país la irrupción del virus, a través de diferentes fotografías que fueron seleccionadas personalmente por la esposa del príncipe William con la colaboración de un jurado especializado.

Kate Middleton presentó su primer libro

Lo obtenido por las ventas se dividirá en diferentes partes a causas benéficas relacionadas a promover la salud mental. También, parte de sus utilidades estarán dirigidas a la conservación de la Portrait Gallery.

Fue esta Institución la que anunció que las fotografías ganadoras de este concurso formarán parte de la colección permanente de la prestigiosa Galería de arte, donde la Duquesa presentó oficialmente su publicación e impactó con un look rojo pasión y lució un elegante abrigo rojo de lana de la firma Eponine.

El libro está compuesto de diferentes fotos del confinamiento y es el tema del día en Cambridge.

Kate, de 39 años, dijo que su inspiración es para que las próximas décadas podamos repensar los desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19, los seres queridos perdidos y honrar a los trabajadores que se sacrificaron en esta etapa.

