Kate Middleton y el Príncipe Guillermo tuvieron un 2023 bastante movido. La familia monarca destacó los momentos más importantes del año con un video en las redes sociales y una canción de Harry Styles "As It Was".

“Gracias a todos los que haber formado parte de nuestro año”, escribieron Kate Middleton y el Príncipe Guillermo en el video publicado en su cuenta oficial de Instagram con fotos de sus hijos George, Charlotte y Louis .

El balance del año de Kate Middelton y el Príncipe Guillermo

Comienza con algunas imágenes de la histórica coronación del Rey Carlos III, destacando la presencia de los hijos de Kate y Guillermo, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

También momentos significativos, como la aparición en el balcón después de la coronación en mayo, la participación en el Royal Ascot 2023 en junio y la observación del desfile aéreo de la coronación en Escocia en julio.

Kate Middleton

La publicación resalta los logros individuales de Kate y Guillermo, desde el talento musical de Middleton al tocar el piano en el Festival de Eurovisión 2023 hasta el discurso en la Royal Foundation Centre for Early Childhood en Londres.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo y sus hijos

Los hijos de los príncipes de Gales comparten el protagonismo, participando en eventos como el 'Royal Carols: Together at Christmas' y posando junto a sus padres en el Día del Padre.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo

La imagen final es la tarjeta navideña de la familia real donde Kate Middleton y el Príncipe Guillermo junto a sus hijos posan sonrientes en una conmovedora imagen en blanco y negro. El video ofrece una mirada completa a la vida pública y privada de la familia real durante el año, resaltando momentos, eventos importantes y sus contribuciones a la sociedad.

J.M