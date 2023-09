Lady Di es la figura real que es recordada a nivel mundial por todos sus eventos benéficos, su carisma y su triste relación con la corona británica. Se conocieron más audios en donde la princesa de Gales expresa el odio de Carlos III sobre sus hijos y la mala relación que tenía con su madrastra.

Salieron a la luz nuevos audios de Lady Di contra Carlos III y su madrastra

Diana es la protagonista de muchos relatos históricos que ratifican los malos tratos que tuvo que soportar durante su vida a causa de Carlos III y Camilla Parker. La princesa de Gales, durante los últimos años de su vida, dejó grabada su versión de las cosas para entregárselo a Andrew Morton, el redactor de su biografía.

El autor se guardó las grabaciones y durante los últimos años se requirieron estos archivos para llevar adelante distintos documentales y películas sobre la madre de Guillermo de Gales y el duque Harry. Para el año 2024 se espera un nuevo estreno en referencia a Diana, por lo que de ahí salieron los nuevos audios que se filtraron en la prensa estadounidense según la revista española Vanitatis.

Lady Di

En aquellos audios, que provienen de una grabación de 7 horas, la exesposa del actual rey confesó que Carlos no estaba contento con el nacimiento de Harry. "Estamos muy decepcionados porque queríamos una niña", fueron las palabras del actual monarca a la madrastra de Diana que enfurecieron a la princesa.

Y es que, por un lado, el hijo de Isabel II siempre dudó sobre su paternidad respecto a su hijo menor, suponiendo que podría ser fruto de una de las infidelidades de Spencer. Y, por otro, no hubo ocasión en donde Lady Di despreciara a sus hijos por ser hombre, por lo que el comentario de su exesposo fue muy inoportuno.

Lady Di junto a Guillermo, príncipe de Gales

“Deberías darte cuenta de que tienes suerte de tener un hijo. Desde ese día, Carlos le cerró las puertas. Eso es lo que hace cuando alguien le responde”, se escucha en la grabación el relato de la madre del futuro rey respecto a la respuesta de Raine Spencer para defender a su hijastra.

Sin embargo, en aquella anécdota Diana explicó que jamás pudo conectar con la nueva esposa de su padre, luego de que su madre los abandonara. "Estaba tan enojada. Le dije: "Te odio mucho. Si supieras cuánto te odiamos todos por lo que has hecho. Has arruinado la casa, has gastado el dinero de papá", contó Lady Di en aquella grabación.