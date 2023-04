Los orígenes de Kate Middleton: su madre era mediadora en las discusiones con el príncipe William

Kate Middleton, princesa de Gales, es una de las figuras monárquicas más sofisticadas, su gentileza y elegancia insinúan que ella siempre perteneció a la realeza, pero la realidad de sus orígenes son muy diferentes. Según la prensa británica, fue su madre quien se encargó de convertirla en futura reina.

Middleton no tuvo un pasado difícil, pero sí lejos de la fama y la riqueza a la que hoy en día tiene acceso. Sin embargo, como todo, tiene sus consecuencias y es que todavía no se resolvió el conflicto sobre la infidelidad del príncipe William con una de sus amigas.

Los orígenes de Kate Middleton

Kate es hija de Carole Middleton, una mujer que siempre soñó con formar parte del pequeño porcentaje de ciudadanos adinerados de Inglaterra y codearse con la realeza. Pero su infancia fue totalmente opuesta a la persona que es hoy. La madre de la princesa de Gales proviene de una familia humilde.

A los 16 años, Carole tuvo que abandonar los estudios para comenzar a trabajar y ayudar económicamente en su hogar. En su juventud conoció al piloto Michael Middleton, su marido y quien se encargó de realizar los viajes del príncipe Felipe, el marido de Isabel II, y a sus 25 años, los británicos contrajeron matrimonio. Por lo que Carole ya se encontraba más cerca de la realeza.

Los Middleton vivieron algunos años en Jordania, pero la madre de Kate trasladó a su familia a Reino Unido para que sus hijas continuaran sus estudios. Con el paso del tiempo, Carole abrió su propio cotillón llamado Party Pieces.

El negocio apareció antes de la llegada de Internet y con dicho avance tecnológico, el emprendimiento despegó. Así fue como los Middleton se permitieron pagar la matrícula de Kate en la misma universidad donde estudiaba el príncipe William.

Kate Middleton y el príncipe William

La prensa británica siempre calificó a Carole de manera despectiva tras señalar que la princesa de Gales es un producto de su codicia, pero la suegra del futuro rey de Inglaterra jamás dio importancia a aquellos comentarios, según informó la revista MujerHoy. Incluso, se habló de que habría sido ella quien mediaba entre su hija y William cuando éstos tenían discusiones.

En el año 2007, cuando el príncipe de Gales tenía fama de mujeriego y "borracho", trascendió una crisis amorosas entre ambos y el hijo de Carlos III cortó la relación por teléfono. Pero lejos de rendirse, Caro Middleton solucionó el conflicto y la pareja se mostró nuevamente juntos 10 semanas después de la ruptura.

Kate Middleton y el príncipe William durante su noviazgo

En la actualidad, sabemos que Kate Middleton está preparándose para ser reina, pero no todo es color de rosas. Hace varias semanas se conoció la noticia de que el heredero al trono tiene una relación paralela con una ex amiga de la princesa de Gales. Sin embargo, parece que la hija de Carole se mostró indiferente y le permitió hacer lo que él quisiese, siempre y cuando no obstaculice su camino al trono.