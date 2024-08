El secreto detrás de la distancia entre Victoria Federica y la infanta Elena

No es una novedad la infanta Elena y Victoria Federica no poseen la mejor de las relaciones como madre e hija. En este marco, cabe decir que la descendiente de Jaime de Marichalar no necesita grandes esfuerzos económicos, ya que lo posee todo y en la casa de sus padres todo lo paga su madre.

Todo indicaría que ella desea independizarse y llevar su vida por fuera de las obligaciones de la Familia Real. La hermana de Froilán de Marichalar estaría queriendo ahorrar para luego tomar la decisión. De igual forma, como se mencionó, su madre abona todo: viajes, cenas en restaurantes exclusivos, entre otras cosas.

El secreto de la relación distante de la Infanta Elena y Victoria Federica

Debido a la distancia que la infanta Elena y una de sus hijas mantienen desde hace tiempo es que Victoria Federica se encuentra viviendo lejos de su familia hace un año y pasa tiempo en Zarzuela, lugar en el que reside la reina Sofía. Al igual que Irene Urdangarin, le hace compañía a su abuela.

De igual forma, esa casa pertenece a todos los españoles porque es patrimonio nacional y durante el último tiempo fue la casa de casi todos los nietos de la reina Sofía, algo que mucho no compartiría Letizia Ortiz. Lo cierto es que Victoria Federica comparte mucho tiempo con sus familiares Urdangarin.

Victoria Federica y la infanta Elena.

Otra cuestión que podría ser realidad es que las nuevas generaciones reales marcarán un nuevo rumbo o enseñarán otra forma de concebir las vidas que integran la Familia Real de España, ya que muchos tomaron decisiones que no tienen el consentimiento de sus padres.

Lo cierto es que la infanta Elena y su hija Victoria Federica llevan un tiempo alejadas por diferencia que mantuvieron desde siempre y que no pudieron dejar atrás.

BL