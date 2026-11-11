Los looks coloridos de Máxima Zorreguieta en Ghana

Siempre cálida y dispuesta a romper el protocolo a puro carisma. Así fue el paso por Ghana de Máxima Zorreguieta, quien volvió a captar las miradas durante su visita al país africano, donde realizó actividades como defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

La reina de Países Bajos en Kumasi, fue recibida con música y las vestimentas tradicionales.

Ya en su llegada al aeropuerto de Kumasi, la reina de los Países Bajos dejó de lado la agenda institucional para sumarse a los movimientos de las bailarinas que fueron parte de la comitiva de bienvenida. Al ritmo de la danza adowa, Máxima acompañó con sus manos la coreografía preparada para su arribo, una expresión cultural del pueblo asante que se caracteriza por los movimientos de manos y brazos al compás de la percusión. Encantada con la iniciativa, la monarca siguió los pasos de las mujeres y recibió aplausos de las autoridades y asistentes presentes.

Máxima deslumbró en Ghana con sus looks

Lejos de las propuestas monocromáticas habituales de la reina, el estilismo que eligió Zorreguieta para su recepción en Ghana estuvo compuesto por un conjunto de falda larga y camisa con estampados de arabescos en marrón, blanco y naranja. El viaje de Máxima incluyó encuentros con usuarios de servicios financieros, autoridades estatales, entidades de desarrollo y representantes del sector privado. El objetivo de la misión fue abordar medidas que permitan a las personas administrar gastos cotidianos, afrontar imprevistos y planificar sus finanzas a largo plazo.

El estilismo que eligió Zorreguieta para su recepción en Ghana.

Ya en Kumasi, Zorreguieta mantuvo una reunión con el Asantehene Otumfuo Osei Tutu II, líder tradicional del pueblo asante, en el Palacio de Manhyia. Su itinerario también contempló su participación en el festival Awukudae y conversaciones con dirigentes locales sobre el acceso de las comunidades a servicios financieros, mecanismos de ahorro, crédito e instrumentos para afrontar contingencias económicas.

Máxima en la capital de Ghana: look en súper tendencia

La agenda de Máxima continuó en Accra, capital de Ghana, donde apostó a un outfit en súper tendencia: práctico y elegante, llevó una camisa blanca arremangada, con recortes en los hombros, y una falda midi de jean de corte amplio, con bordados florales y troquelados; una prenda poco habitual en sus apariciones públicas.

Máxima en su actividad en Accra, camisa blanca arremangada y una falda midi de jean de corte amplio.

A dicha apuesta, la reina sumó una bufanda con los colores de la bandera de Ghana, accesorio que fue diseñado por la artista japonesa Yayoi Kusama y procedía de la tienda del Museo Stedelijk de Ámsterdam. Siempre acertada, completó el conjunto con un cinturón negro de cuero con hebilla dorada marcando la cintura y ballerinas oscuras, que se ajustaron perfecto a la actividad rural.

La reina Máxima sumó una bufanda con los colores de la bandera de Ghana.

La nueva misión de la reina de Países Bajos concluyó con reuniones en Accra con el presidente John Dramani Mahama, el ministro de Finanzas, Cassiel Ato Forson, y el gobernador del Banco de Ghana, Johnson Pandit Asiama. Según trascendió, las conversaciones se enfocaron en ampliar el uso de servicios financieros que permitan a hogares y trabajadores enfrentar gastos diarios, emergencias y decisiones de ahorro de largo plazo.

Fotos: GROSBY GROUP.