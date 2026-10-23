Entramos en Villa Eikenhorst, la misteriosa casa que Máxima de Holanda y el rey Guillermo quieren esconder: es donde han criado a sus hijas

Máxima de Holanda y el rey Guillermo son propietarios de Villa Eikenhorst, una misteriosa casa en que quieren esconder de la escena pública. Este lugar tiene un significado muy especial para ellos ya que allí criaron a sus tres hijas y vivieron tras casarse.

Villa Eikenhorst, la casa que Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo mantienen lejos de las miradas

Durante casi 16 años, Villa Eikenhorst fue mucho más que una residencia para Máxima de Holanda y el rey Guillermo Alejandro. Ubicada en Wassenaar, en medio del extenso y verde paisaje de la finca De Horsten, en Países Bajos, la propiedad se convirtió en el hogar de la familia real y en el escenario de la infancia de sus tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane. Sin embargo, desde que dejaron la casa en 2019, sus interiores quedaron cada vez más alejados de la mirada pública.

La privacidad que rodea a esta vivienda volvió a cobrar protagonismo después de que se difundieran imágenes de una celebración realizada en el lugar. Según informaron medios especializados en realeza, después de la mudanza de los reyes de Países Bajos, Villa Eikenhorst tuvo otros ocupantes y funciones. Actualmente estaría alquilada a Peter Arensman, fundador de la firma de inversión Future Food Fund.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro junto a sus tres hijas

En ese contexto, la propiedad volvió a convertirse en escenario de una celebración benéfica vinculada al parque Kruger, en África. La decoración floral estuvo a cargo de Peter van der Meij, fundador de Pure Flowers, una empresa con sede en La Haya especializada en ambientaciones para eventos de alto nivel.

El decorador compartió imágenes de los preparativos y mostró diferentes sectores de la vivienda, a la vez que identificó el lugar como la antigua casa del rey Guillermo Alejandro. La publicación despertó interés porque permitía observar espacios que habitualmente no aparecen en las imágenes públicas de la familia real.

Tras las repercusiones, el video habría desaparecido de Instagram poco después debido a un supuesto pedido del Servicio de Información del Gobierno con la idea de resguardar la privacidad de la residencia donde Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro vivieron muchos años y criaron a sus tres hijas.

Así es Villa Eikenhorst, la residencia donde Máxima y Guillermo formaron su familia

La historia de Villa Eikenhorst como hogar de los reyes de Países Bajos comenzó en 2003, cuando Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta se instalaron allí después de su casamiento, celebrado el 2 de febrero de 2002. Antes de convertirse en la residencia del entonces príncipe heredero, la propiedad había sido construida en la década de 1980 para la princesa Cristina, hermana de la princesa Beatriz.

Con una arquitectura moderna y un entorno de características campestres, la villa ofrecía un espacio apartado de las grandes ciudades, rodeado de vegetación y con las condiciones necesarias para resguardar la vida familiar. La propiedad se encuentra dentro de De Horsten, una extensa finca histórica de más de 400 hectáreas situada entre Wassenaar y Voorschoten.

Durante los años que vivieron allí, la residencia acompañó el crecimiento de sus tres hijas. Amalia nació en 2003, Alexia en 2005 y Ariane en 2007. En sus ambientes transcurrió buena parte de la vida cotidiana de los reyes, aunque la casa también debía responder a las obligaciones institucionales de Guillermo Alejandro.

De hecho, el interior combinaba espacios destinados a la vida familiar con ambientes preparados para recibir invitados y desarrollar actividades oficiales. En distintas ocasiones, la familia permitió conocer algunos rincones de la vivienda mediante fotografías, entrevistas y encuentros con la prensa, aunque el acceso a sus espacios privados siempre fue limitado.

Por qué la familia real dejó Villa Eikenhorst

En enero de 2019, los reyes de Holanda y sus hijas se trasladaron a Huis ten Bosch, el palacio ubicado en La Haya que pasó a ser su residencia oficial. El cambio respondió a una nueva etapa de la familia, con una vivienda vinculada a las funciones del monarca y a las actividades institucionales de la Corona. No obstante, esta mudanza no significó que Villa Eikenhorst dejara de pertenecer al patrimonio familiar. La propiedad forma parte de De Horsten, un conjunto de fincas históricas que permanecen en manos privadas de la familia real neerlandesa.

En 2017, la princesa Beatriz transfirió a su hijo gran parte de estos terrenos. La historia de la finca se remonta varios siglos atrás y está vinculada a distintas propiedades rurales que, con el tiempo, quedaron integradas en un amplio paisaje histórico. Aunque el conjunto cuenta con caminos y sectores naturales abiertos al público en determinadas condiciones, eso no implica que la residencia privada tenga acceso libre. La villa conserva una función distinta de la de los espacios destinados a las visitas y los recorridos por el entorno natural.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro junto a sus tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane

Así es Villa Eikenhorst, la misteriosa casa que Máxima de Holanda y el rey Guillermo quieren esconder y permanece ligada a una etapa fundamental de su historia familiar: el nacimiento y crianza de sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. Una reciente polémica dejó ver parte de su interior y generó repercusiones en redes sociales, a tal punto que las imágenes debieron ser eliminadas al poco tiempo.