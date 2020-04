Meghan y Harry en el ojo de la tormenta otra vez: polémico gesto por el cumpleaños de Archie

Hollywood, la meca del cine y el lugar perfecto para que una parejita recién salida de Buckingham reinicie su vida lo más lejos posible de los flashes y los medios; un lugar lleno de paz para pasar desapercibidos. Una historia que ningún director se hubiera animado a contar por lo absurdo que suena el solo hecho de pensarlo.

La realidad supera la ficción una vez más y los ex Duques de Sussex vuelven a dar que hablar con una decisión que fue catalogada -por lo mínimo- como polémica. Es que Meghan Markle y Harry decidieron que darán a conocer una nueva imagen de su hijo, Archie Harrison, el próximo 6 de mayo, con motivo de su cumpleaños. Algo que si aún fueran miembros oficiales de la familia real es totalmente normal ya que asimismo representa una tradición de tiempos memorables.

Archie junto a sus padres en una gira por Sudáfrica.

Tras haberse "salido con la suya" y rehacer su vida como "civiles" en Los Ángeles, este gesto no fue muy bien recibido porque no va de la mano de la "privacidad" que vienen exigiendo. ¿Pero por qué? Porque no solamente decidieron irse a vivir al "epicentro de la fama" (Hollywood es la meca de la industria cinematográfica norteamericana desde 1857) sino que además, ellos son quiénes deciden qué y cuándo. Medios internacionales cuestionan este comportamiento ya que consideran que, en un punto, es hasta "desafiante". Meghan y Harry coquetean todo el tiempo con la exposición pero luego se quejan de la mediatización de su imagen.

Asimismo, se entiende que esta "artimaña" no es más que una nueva especulación de los ex Sussex para sacarle protagonismo a sus eternos rivales, los Cambridge, quienes recientemente viralizaron fotografías del príncipe Louis. Con el príncipe William y Kate Middleton convertidos en representantes de la monarquía británica por la situación de pandemia y su popularidad en alza, Meghan y Harry han sido acusados de querer "llamar la atención".

Imagenes de cuánto Isabel II y Felipe de Edimburgo conocieron a Archie Harrison.

Por otra parte, los acusan de querer hacer publicidad para su nueva fundación a costa de su hijo. Es decir, se especula que la publicación de las fotos de Archie coincida con el lanzamiento de su entidad benéfica. Lo que aún es un misterio es qué vías de comunicación usarán para dar a conocer el nuevo retrato de su heredero, teniendo en cuenta que al quedar fuera de la familia real británica, sus cuentas oficiales fueron desactivadas.

¡Qué linda te ves lucrando, Meghancita!...