Miguel Urdangarin, hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y sobrino del rey Felipe VI de España, se encuentra actualmente sin empleo, pero eso no le impide recibir un sustento económico más que considerable. El joven de 22 años cobra mensualmente 10.000 euros de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, un aporte que le permite mantener un estilo de vida privilegiado sin necesidad de trabajar.

Miguel Urdangarin.

A pesar de haber estudiado Ciencias del Mar en la universidad de Oxford en Reino Unido y trabajar brevemente como biólogo marino durante seis meses, Miguel decidió tomarse un año sabático tras sufrir una lesión mientras se desempeñaba como entrenador de esquí. Desde entonces, no ha retomado ninguna actividad laboral ni lo tiene planeado porque esto no parece ser una preocupación para él. Actualmente, vive en Londres, pero planea instalarse en Madrid, donde reside su actual pareja, Olympia.

El aporte económico que recibe Miguel Urdangarin

Miguel no es el único miembro de la familia que recibe apoyo financiero sin tener que trabajar. Al igual que sus hermanos y primos, hijos de las infantas Elena y Cristina, el joven es beneficiario de la generosidad de Juan Carlos I, quien ha financiado sus estudios, regalos y otros gastos significativos a lo largo de los años. Sin embargo, este respaldo no se extiende a las hijas del rey Felipe VI, Leonor y Sofía, ya que sus padres tomaron la determinante decisión de no permitirles recibir este tipo de ayudas económicas.

Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, los padres de Miguel Urdangarin.

Además de los 10.000 euros que le da su abuelo, el apasionado por la vida marina y el esquí también recibe 6.000 euros mensuales de su madre, la infanta Cristina, quien cubre sus gastos personales. Este doble ingreso le permite disfrutar de una vida cómoda entre Madrid, Londres y Barcelona, sin preocupaciones financieras.

Con un salario mensual que muchos españoles no alcanzan ni trabajando a tiempo completo, Miguel Urdangarin no tiene apuros por reincorporarse al mercado laboral. Sin proyectos inmediatos en mente, el joven aprovecha su juventud y su situación económica para disfrutar de la vida, lejos del foco mediático que su madre tanto le pide evitar.