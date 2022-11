Mike Tindall, el yerno de la princesa Ana participa en un reconocido reality británico

A casi tres meses del fallecimiento de la Reina Isabel II, un nuevo miembro de la familia real británica llega a la televisión para poner a prueba su destreza y no revelar ninguna infidencia que pueda herir a la monarquía. Mike Tindall, el esposo de Zara Phillips y yerno de la princesa Ana, se sumó a un reality show británico que se desarrolla en Australia y junta a celebridades en una selva para sobrevivir sin ayuda.

El ex jugador de la selección inglesa de rugby es parte de “I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!”, un formato en el que sólo por participar recibe una paga de £150.000, que de conquistar al público y llegar a la final podría triplicarse. Tras dos años de ausencia por pandemia, el programa de televisión comenzó una neuva temporada a principios de este mes y junto a Tindall también participan Boy George, Sue Ceaver, Owen Warmer, Scarlette Douglas, Charlene White, Chris Mayles, Jill Scott, Babatunde Aléshé y Olivia Attwood.

“Estoy preparado para enfrentarme a muchos desafíos” aseguró el sobrino del Rey Carlos III minutos antes de emprenderse en esta aventura. Mientras tanto, el presentador de deportes y amigo, Alex Payne reveló que el trabajo del ex capital de rugby de Inglaterra se vio muy afectado por la contingencia sanitaria y por eso decidió participar en el programa.

En el transcurso de los primeros capítulos del reality show, Tindall reveló que conoció a Zara en la Copa Mundial de Rugby en Australia 2003. Además, también contó que durante el cumpleaños nº 30 de su esposa, mientras bailaba con la princesa Ana, sus pantalones se rasgaron y dejaron al descubierto sus boxers.

Desde el Palacio de Buckingham no emitieron ninguna opinión respecto a la llegada del ex deportista a la televisión, ya que Zara Phillips no ostenta ningún título real.

La princesa Ana visitó las Islas Malvinas y despertó la polémica:

Mientras que el Rey Carlos III recibió a los presidentes sudafricanos en el Palacio de Buckingham, la princesa Ana realizó un viaje a las Islas Malvinas. La visita se dio en el marco de la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas, y el gobierno argentino la calificó de ‘presencia colonial’ despertando la polémica.

La hermana de Carlos III llegó a las Islas del Atlántico Sur el pasado viernes acompañada de su esposo, el vicealmirante Tim Laurence. La noticia fue confirmada por la cuenta de Twitter de la familia real británica, y se interpretó como una señal de apoyo a las ocupaciones británicas en las Islas, tras la decisión de Londres de devolver el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio.

“En las Islas Malvinas, la Princesa Real ha develado una placa para marcar que Stanley recibió el estatus de Ciudad, que recibió como parte de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina. Durante su visita, Su Alteza Real también visitó sitios de conservación y conoció a algunos de los residentes de las Islas” escribió en la red social del pajarito la cuenta The Royal Family.

Además, la royal colocó una ofrenda floral en el Monumento de la Liberación en Puerto Argentino, y participó de eventos culturales en las Islas. Se espera que este fin de semana visite instituciones educativas y centros de conservación de la flora y la fauna del territorio que fue usurpado por Gran Bretaña.

“La princesa Ana, de la Casa Real británica, llegó a Argentina sin avisar. Su país incumple el derecho internacional con su presencia colonial en el Atlántico Sur en contra de las resoluciones ONU y del clamor mundial" publicó en redes sociales el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

Por su parte, en redes sociales Alberto Fernández aseguró que “Tal vez eso explique la descortesía” y sumó el hashtag #LasMalvinasSonArgentinas.

