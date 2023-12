La reina Letizia fue la figura protagónica de todas las polémicas tras las acusaciones de infidelidad por parte de su excuñado, Jaime del Burgo, quien asegura que tuvo un amorío con la periodista previo al casamiento con Felipe VI y durante su matrimonio. Según un portal español, la monarca no quiere salir a la calle a pesar de los eventos que debe protagonizar.

Tras el escándalo con Jaime del Burgo, la reina Letizia no quiere salir a la calle

El lanzamiento del libro "Letizia y yo" arruinó la tranquilidad con la que la monarquía española iba a finalizar su 2023. Jaime del Burgo, exmarido de Telma Ortiz, colaboró con el autor brindando su testimonio del supuesto amorío que tuvo con Letizia en el año 2002 hasta 2004, año de la boda real.

El silencio del palacio de la Zarzuela solo fortalece la palabra del abogado, quien insiste en que su pueblo debe conocer en profundidad a sus reyes mientras asegura que Letizia estuvo enamorado de él. Incluso, aseguró que habían establecido un plan para mudarse con Leonor y Sofía, cuando eran pequeñas, a Nueva York, Estados Unidos.

El libro sobre la reina Letizia que perjudica su reputación

Tras todos los escándalos y las polémicas, el portal español de noticias En Blau expresó que la esposa de Felipe VI no quiere salir a la calle. Previo a la Navidad, Letizia es la anfitriona de dos grandes eventos en su país, los cuales suelen ser al aire libre para que haya mayor contacto con sus ciudadanos. Sin embargo, la monarca habría exigido que los eventos se realicen en espacios cerrados para evitar gritos desafortunados respecto a su supuesto rol como esposa infiel del rey.

En Blau señaló que la reina estaría muy flaca y sin ganas de interactuar con la gente, ya que los rumores de infidelidad generaron internas dentro de la institución. Una periodista española del medio aseguró saber en el estado en el que se encuentra la familia y no es nada alentador.

"Es delicado, no quiero ofender pero si no hablo yo casi no habla nadie. Mis noticias es que Letizia está devastada. Están poniendo a prueba su resistencia. En el acto del miércoles me comentan lo delgada que está, iba muy arreglada pero de aspecto devastado, sonríe mecánicamente", expresó Pilar Eyre quien trabaja en el medio.

Por este motivo, la reina Letizia habría exigido que los eventos sean en lugares cerrados y con traslados sutiles para no atraer una multitud. Jaime del Burgo aseguró que seguiría revelando toda la verdad con intenciones de dañar a la monarquía.