Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, sienten un inmenso vacío. Según reveló Kate Middleton meses atrás, sus hijos mantenían una estrecha y tierna relación con la fallecida monarca, a quien llamaban a su antojo con un tierno apodo. En las últimas horas, Camilla Parker Bowles reveló cuál es el divertido apodo que utilizan los príncipes para llamarla.

La fallecida Reina Isabel II junto a Felipe de Edimburgo y sus bisnietos

En cada aparición pública, los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, se muestran muy distendidos, y han llegado a protagonizar las anécdotas más divertidas. Así lo vimos durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, cuando el príncipe Louis protagonizó uno de los momentos virales junto a su madre. Al parecer, el menor de los príncipes preguntó a sus padres si podrá seguir visitando Balmoral, ahora que Isabel II no está.

El príncipe Louis junto a la Reina Isabel II en el Jubileo de Platino

El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis saben muy bien que sus abuelas son en verdad, Carole Middleton y Lady Di. Aunque a la difunta madre del príncipe Guillermo solo la conocen por fotos, los pequeños quieren a Camilla Parker Bowles como una abuela más. La nueva reina consorte de Reino Unido supo cómo esforzarse para llegar al corazón de los británicos, y también cómo ganarse el de los príncipes herederos.

Sale a la luz el apodo con que los hijos de Kate Middleton llaman a Camilla Parker Bowles

Meses atrás, Kate Middleton reveló que sus hijos continuaban con una larga tradición familiar al llamar a la Reina Isabel II “Gan Gan”, por la dificultad de pronunciar el término “Grandma” en inglés. Esta semana, la propia Camilla Parker Bowles habló con el Daily Mail y confirmó que “Para ellos soy Gaga: nada que ver con la cantante, naturalmente. En realidad, no sé si me llaman así porque piensan que estoy un poco loca, pero me encanta. Lo encuentro divertido y, sobre todo, muy dulce”.

Kate Middleton reveló el tierno gesto que tuvo el príncipe Louis ante la muerte de la Reina Isabel II:

l pasado jueves 8 de septiembre, la Reina Isabel II falleció a sus 96 años en el Castillo de Balmoral. Ante la triste noticia, Carlos III fue proclamado Rey de Inglaterra, y sus hijos se reencontraron en el castillo de Windsor, luego de dos años y medio desde su última aparición pública. Ante la triste noticia, la ya princesa de Gales se refirió a la tierna actitud que tomó el príncipe Louis, el menor de sus hijos.

Kate Middleton, el príncipe Guillermo, Meghan Markle y el príncipe Harry, dejaron atrás sus diferencias y se mostraron unidos paseando juntos, para dar las gracias a los ciudadanos que concurrieron a las inmediaciones de Windsor para rendir su apoyo.

El príncipe Louis fue uno de los bisnietos que tenía una gran estima por la Reina Isabel II. Esta relación quedó expuesta luego de las celebraciones del Jubileo de Platino, en el que el menor de los hijos del príncipe Guillermo protagonizó las fotos más divertidas de la Familia Real británica durante el festejo.

La monarca británica y su bisnieto tenían una gran conexión. Durante las difíciles horas que el Reino Unido está viviendo, Middleton se refirió al dolor que están transitando sus hijos y reveló que Louis fue quién tuvo que consolarla ante la triste noticia. “Mamá, no te preocupes, porque ahora está con el bisabuelo” contó ante la multitud la princesa de Gales.

