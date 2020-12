Zara Tindall, la nieta de Isabel II, está embarazada de su tercer hijo

Zara Tindall, la primera nieta de la reina Isabel II, está embarazada de su tercer hijo.

La noticia ha sido revelada por el esposo de Zara, Mike Tindall, durante el podcast deportivo que copresenta, The Good, The Bad & The Rugby. De esta manera, la hija de la princesa Ana dará la bienvenida a un nuevo Royal en 2021.

"Fue una buena semana para mí, la semana pasada supimos que el tercer Tindall está en camino", reveló Mike en su programa. La pareja tiene dos hijas: Mia Grace, nacida en 2014 y Lena Elizabeth, que nació en 2018.

Zara, de 39 años, y Mike, de 42, se casaron en julio de 2011, y mientras comenzaban su familia sufrieron algunos dolorosos momentos con las pérdidas de dos embarazos. "Durante un tiempo no hablé de eso porque era demasiado duro, pero como todo, el tiempo todo lo sana", había dicho Zara al The sunday times.