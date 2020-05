Todo sobre el dengue, la enfermedad viral que contrajo Laura Fidalgo

Laura Fidalgo relató que recién comienza a recuperarse de un cuadro de dengue tras superar los 15 días de contraerlo. En un principio pensó que podía tener coronavirus, pero a través de una videollamada un médico le sugirió que podía estar cursando la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La bailarina relató a un portal que le sacaron sangre por tres o cuatro días, y que si bien no toleraba el líquido, lo tomaba para no deshidratarse. Al sexto día presentó picazón y manchas rojas, además de fiebre y náuseas. "Sentí que me podía ir. Porque no tenía fuerza ni para ir al baño. Y eso me angustió mucho”, señaló.

El doctor Guillermo Capuya, responsable de Caras Salud, explicó que el dengue es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y ocurre cuando el insecto se alimenta con sangre de un individuo enfermo de dengue y luego pica a otros. “Nunca la transmisión se da de una persona a otra, sino que se necesita del vector”, indicó el médico, para luego agregar que los síntomas característicos son “fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; manchas en la piel y/o sangrado de nariz y encías”.

“Es importante no automedicarse ante los síntomas, sino consultar al médico para confirmar la presencia de la enfermedad. Tomar Ibuprofeno, aspirina o aplicarse inyecciones intramusculares podrían empeorar el cuadro”, remarcó Capuya.

Según detalla la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue grave (una de las formas de la enfermedad, previamente conocida como dengue hemorrágico) afecta a la mayor parte de los países de Asia y América latina, y es una de las principales causas de hospitalización.

El virus causante del dengue tiene cuatro serotipos distintos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. “Cuando un individuo se recupera, adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo que contrajo. Pero las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de sufrir dengue grave”, indicó el doctor Capuya.

Cabe aclarar que el mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y, a diferencia de otros, se alimenta durante el día, por lo que los periodos en que se intensifican las picaduras son el amanecer y el atardecer. El mosquito que infecta es la hembra.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020 se notificaron 52.594 casos con sospecha de dengue. Dentro de ese total se registraron 22.320 casos sin antecedentes de viaje, confirmados y probables. Otros 1.475 casos tienen antecedentes de viaje, y 1.969 se encuentran en investigación. Los serotipos circulantes en el territorio nacional son DEN-1, DEN-4 y DEN-2.

No existe vacuna ni tratamiento específico para el dengue, por lo que la mayor medida de precaución es eliminar criaderos de mosquitos. Para ello, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda tomar las siguientes medidas:

• Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos, entre otros.

• Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve, entre ellos baldes, palanganas, tambores.

• Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada tres días. Frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

• Llenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

•Mantener los patios limpios y ordenados, y los jardines desmalezados.

•Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

•Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

“También es importante prevenir la picadura del mosquito con el uso de repelentes, ponerse ropa clara que cubra brazos y piernas, y colocar mosquiteros en puertas y ventanas”, concluyó el doctor Capuya.