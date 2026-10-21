miércoles 21 de octubre del 2026
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La fiesta de 15 de Antonia Macri

Una noche inolvidable, con looks de lujo, sorpresas y emoción familiar

Los 15 de Antonia Macri
Los 15 de Antonia Macri | Caras

La fiesta de 15 de Antonia Macri

Toda la intimidad de la gran celebración en un exclusivo salón frente al Lago de Regatas. Los looks de la cumpleañera, su madre, Juliana Awada, y su hermana, Valentina Barbier, que voló especialmente desde París. El show de su padre, Mauricio Macri, que cantó, bailó y hasta hizo de DJ. La familia unida, los invitados y las ausencias más comentadas.

Máximo Menem Bolocco presentó a su nueva novia 12 años mayor. Sofía Calzetti habla de su vida con Olivia y el Kun Agüero. Y además… El cumpleaños de Bee de la Rúa en Madrid.

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