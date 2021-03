Arranca la guerra por el rating: conoce los invitados de Andy en "PH" y Juana Viale

Luego de un exitoso regreso a la pantalla de Telefe con "PH, Podemos Hablar" en su quinta edición que contó con invitados de lujo como: Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli, ahora Andy Kusnetzoff, el conductor del programa tendrá no sólo el desafío de hacer un ciclo más que entretenido como siempre lo realizó, sino que deberá competir con Juana Viale quien regresa los sábados a la noche en la misma franja horaria con "La Noche de Mirtha". Ambos ya confirmaron a sus invitados, ¿a quién elegirá el público? Acá te contamos quienes y dónde estarán...

Para la segunda edición de "PH" Andy convocó a Moria Casán, Leticia Siciliani, Soledad Fandiño, Jonás Gutiérrez y Rocío Quiroz. Todos ellos estarán en el Punto de Encuentro, respetando la distancia social y luego cenaran con el conductor, mientras que en eltrece Juana contará con: Martín Bossi, Diego Leuco, Darío Barassi y Matías Martin. Realmente más que atractivos los invitados de ambos programas.

También Juana, ya que aún Mirtha Legrand no recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Coronavirus estará el domingo al frente del clásico "Almorzando con Mirtha Legrand" y será la anfitriona de: Nelson Castro, Soledad Silveyra, Jey Mammon, y Ulises Bueno.

Andy Kusnetzoff reveló quienes le dijeron que no para ir a "PH, Podemos Hablar"

En una entrevista con Clarín, el conductor reveló quienes se negaron a participar del ciclo.

"Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, comenzó diciendo en una nota con Clarín y se refirió por ejemplo a Lilita Carrió y Jorge Lanata. "Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, reveló.

Sobre su programa dijo: "Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", sentenció.