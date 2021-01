Darío Barassi confirmó que tiene coronavirus y manifestó su preocupación en redes sociales.

"Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Si, di positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija. Un poco angustiado y un poco preocupado pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también", relató en su cuenta oficial de Instagram.

Ola de contagios de coronavirus:

Darío Barassi se suma a la lista de famosos contagiados de coronavirus en la televisión y radio. Durante la semana pasada, Malena Narvay hizo un fuerte relato sobre cómo atraviesa la enfermedad.

La actriz de 23 años manifestó el malestar que le provoca el COVID y llevó un mensaje a sus seguidores. "Tengo COVID hace unos días y lamentablemente me agarraron fuertes los síntomas.. sinceramente no la estoy pasando nada bien. No sé bien dónde me lo pude haber contagiado", dijo en Instagram.

"Se la pasa muy mal de verdad cuando te agarra así de fuerte y eso que tengo 23 años y no tengo ninguna enfermedad pre existente, sin embargo me asusté porque los síntomas fueron cada vez más intensos, estoy tirada en una cama sin poder levantarme y caminar", relató.