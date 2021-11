A poco más de 10 días del final de "Bake Off", Kalia, una de las semifinalistas dio a conocer una carta abierta en la que hizo un descargo contra la producción de Telefe. La pastelera se quejó de las diferencias que veía en el trato hacia los famosos de MasterChef Celebrity y los participantes del concurso de pastelería.

“MasterChef es literalmente un embole, lo vi tres veces y un aburrimiento. Yo lo veo a Damián Betular como era con nosotros, los participantes de Bake Off y pienso que sacamos lo mejor de él. No saben ni cocinar, por ahí Joaquín Levinton es como más gracioso”, comenzó diciendo diálogo con Mitre Live.

“A ver chicos, falta Bake Off en twitter porque viste que nosotros interactuábamos un montón. Esto que te digo es el pensamiento de todos los participantes, de mis ex compañeros. Yo quiero hacer un vivo con todos cuando esté al aire MasterChef”, aseguró picante.

“Mis compañeros dicen que es un aburrimiento, no interactúan y básicamente lo decimos por Betular porque a los otros jurados no los conocemos. ¿Qué le va a decir a esta gente?, la gente común quiere ver el MasterChef de gente común, no nos sentimos representados con esto”, siguió despotricando.

“Es la vida misma y sos vos con tus cosas de todos los días. Con tus cosas buenas o malas. De todas maneras, dice MasterChef Celebrity y si fueran celebrities no estarían en MasterChef”, añadió.

Para cerrar su charla Kalia aseguró: “Me encantaría armar una marcha en la puerta de Telefe para pedir por la vuelta del programa. Yo viajo para Buenos Aires. Estamos hartos de los famosos. Siempre a ellos los tratan distinto. Hay privilegios que tienen ellos y nosotros no”. ¡Fuerte!

Durísimo comentario de Kalia de Bake Off contra MasterChef Celebrity: ¿qué dijo?

Bake Off: reviví la emotiva final del programa

Bake Off, el reality de pastelería conducido por Paula Chaves, tuvo su gran final hace algunas semanas y Kalia no logró llegar al podio.

En cambio, fueron Carlos y Facundo quienes se disputaron el gran podio. Pamela Villar, Damián Betular y Doli Irigoyen debieron elegir al mejor pastelero amateur y fue Carlos el ganador de esta nueva temporada. El triunfador recibió un millón quinientos mil pesos de premio.

Tanto Carlos como Facundo se sometieron al desafío más dulce en el que tuvieron que confeccionar una torta de tres pisos que represente el presente, el pasado y el futuro de cada jugador.

"Nunca pensé que iba a ganar. Es una experiencia que me cambió la vida. El gran premio es lo que nos llevamos adentro para seguir aprendiendo", dijo sobre el final.

El rating de este súper lunes de Telefe llegó a 19 puntos debido al previo debut de Masterchef Celebrity 3 que dejó un piso sólido para este certamen.