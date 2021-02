Yanina Screpante y Pocho Lavezzi: así es del departamento millonario que está en guerra

Luego de ocho años de amor en los que convivieron en diferentes países, desde hace ya un tiempo Yanina Screpante y Pocho Lavezzi ya no están juntos y ella vive en un lujoso y millonario departamento que tiene él en Olivos. Ahora, de la noche a la mañana, el jugador de fútbol inició acciones legales y demandó por "atribución de hogar" a su expareja ante la justicia. Los detalles...

La causa que ya está judicializada favoreció al ex delantero de la Selección Argentina y ahora la modelo que no quiere abandonar la vivienda apelará la decisión que tomó la jueza del juzgado de Pilar, según informaron en "Los Ángeles a la Mañana" hoy a primera hora.

La expareja tenía una buena relación de hecho en le programa de Ángel de Brito contaron que, al momento de separarse, él le habría dado, a modo de compensación por tantos años juntos y porque ella abandonó su carrera para acompañarlo, una suma de un millón y medio de dólares. Es más, en algún momento, hasta pensaron en casarse aunque él no quería tener hijos.

Según el ciclo de eltrece, la resolución dice que le rechaza a la ocupación de Yanina en el departamento ya que no tienen vinculo familiar ni hijos en común e informa que Screpante debe pagar todos los gastos del departamento que estuvo pagando Lavezzi durante dos años. ¿Cómo terminará esta historia? Imposible saberlo. Se espera ahora la apelación por parte de ella.

El picante comentario de Yanina Screpante sobre la cuarentena de Lavezzi en una isla paradisíaca

La modelo, que está en Buenos Aires junto a su nueva pareja Federico Rozas, habló del aislamiento que vive su ex junto a su nueva novia, Natalia Borges. "No me extraña de él que gaste tanta plata. Él es codito con quién quiere. Con esa plata me compro una casa", dijo en una entrevista para Los ángeles de la mañana.

Fue precisamente en ese programa donde emitieron un informe sobre el costo del hospedaje en la isla donde reside con la modelo brasileña. "Cada semana de hospedaje que Lavezzi y su novia pasaron en las Antillas francesas cuesta 175 mil euros, algo así como 25 mil euros por noche. A eso, hay que sumarle los gastos extra que implican una estadía de alta gama. Pero si hay algo que El Pocho aprendió en su paso por Europa fue el refinado gusto por la buena vida. Los exclusivos vinos que sirven en su mesa cotidiana superan ampliamente el sueldo de cualquier trabajador argentino. Cada botella cuesta entre 400 y 4.000 euros", contaron en el ciclo.