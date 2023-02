La casa de Gran Hermano está que arde y cada vez son más las estrategias que utilizan los participantes para avanzar dentro de la competencia. Durante la gala de este miércoles, los jugadores nominaron en vivo y quedó armada la placa de esta semana.

La gran noticia inesperada fue que Camila quedó directamente nominada porque Julieta le hizo la fulminante. "No me quiero quedar con las ganas de nada", dijo la hermanita.

Apenas comenzó el programa, Santiago Del Moro contó la novedad y sin dejar pasar mucho tiempo, ingresó a la casa para informárselo a Camila. Además, sus compañeros debían saberlo para no nominarla porque ya estaba en placa. Esto significa que no podrá ser salvada este jueves por Romina (la líder de la semana) en caso de que quisiera hacerlo.

Enseguida, Camila fue llamada al confesionario para votar y Gran Hermano le preguntó cómo se lo había tomado. "Me gusta. Es parte del juego. No me enojo con ninguno", aseguró la amiga de Alfa. Luego le dio dos votos a La Tora y uno a Daniela.

Quiénes quedaron nominados en la casa de Gran Hermano

En los últimos minutos del programa, Santiago Del Moro ingresó a la casa más famosa del país para comunicarles a los jugadores quiénes fueron los que quedaron en placa.

Finalmente, los nominados son Camila, La Tora, Daniela, Nacho y Julieta.

Ahora habrá que esperar a saber a quién salvará este jueves Romina, la líder de esta semana.

Gran Hermano: Romina es la nueva líder de la semana

Romina y La Tora fueron las finalistas que compitieron por el liderazgo de la semana de Gran Hermano.

El primer desafío se había realizado por la mañana y fue el mismo que debieron hacer después quienes llegaron a la final. De esta manera, los participantes debieron poner a prueba su coordinación y paciencia, ya que en la prueba debían apilar seis cubos y mantenerlos en equilibrio.

Ya cerca de las 23hs, Santiago Del Moro les avisó a las dos finalistas que se iba a definir la ganadora y las participantes comenzaron la competencia.

Tras un rato de mucha concentración, finalmente Romina logró primero el objetivo y se convirtió en líder. De esta manera podrá salvar a alguien de la placa de nominados.

Al ingresar a la casa, el conductor le pidió a Romina que se parara al lado del televisor y le dijo que mirara a sus compañeros ya que de ella dependía la placa de esta semana.

Recién este miércoles se sabrá a quién salvará la hermanita.