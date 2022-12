Gran Hermano: cuáles fueron las otras expulsiones que se registraron en la historia del reality

Gran Hermano tuvo una de las noches más picantes desde su inicio. El pasado lunes 26 de diciembre, se decidió expulsar a Juliana Díaz por incumplir las reglas del reality.

Fue él mismo quien se lo comunicó a ella y al resto de los participantes en una de las entradas en vivo del programa. Santiago Del Moro hizo una introducción y luego Gran Hermano les habló a todos mientras estaban en el living frente al televisor.

"Quiero referirme a una de las reglas esenciales que rigen en la casa. Cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien que había sido eliminado, tiene absolutamente prohibido revelar información sobre el afuera. Nada de lo que sucede en el exterior de la casa puede ser expuesto puertas adentro. Lo saben", comenzó diciendo Gran Hermano a los participantes.

Luego, señaló: "Juliana tuvo la oportunidad de volver la semana pasada gracias al voto de sus compañeros. Antes de su ingreso se le había notificado con mucha claridad acerca de esta prohibición. Sin embargo he detectado varias situaciones en donde Juliana desobedeció esta norma. Luego de reiteradas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera, envió gente a gritar diversos mensajes".

Seguido a esto, Gran Hermano contó: "Tras analizar estas situaciones, mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso luego de que fuera convocada al confesionario más de una vez para explicarle la gravedad de su conducta. Por lo tanto decidí dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva".

Finalmente, afirmó: "Juliana he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida. Muchas gracias".

La participante se levantó del sillón sorprendida y mientras iba a buscar tus cosas, Gran Hermano le dijo que debía dejarlas allí y que después ellos se ocupaban.

Sin embargo, Juliana Díaz no fue la primera en ser expulsada de la casa.

Brian Lanzelotta, el primer expulsado en la historia Gran Hermano Argentina

Una fiesta en Gran Hermano 2015 donde abundó el alcohol hizo que el participante Brian Lanzelotta, como en otras oportunidades, descargara su furia con su novia Marian Farjat. En esta oportunidad, la situación pasó a mayores y terminó con el joven dándole una cachetada, el punto final para que la producción del reality decidiera su expulsión.

Incluso, mientras la producción ya tenía tomada la decisión pero todavía no la había comunicado, el joven decidió escaparse de la casa y romper la regla que indica que los participantes deben permanecer en aislamiento. Sin embargo, rápidamente tuvo que volver a ingresar dado que no encontró cómo terminar de irse.

En ese entonces, el conductor de reality era Jorge Rial y decidió ingresar a la casa de Gran Hermano para hablar con Brian Lanzelotta y comunicarle la decisión.

"Lo que va a pasar no sucedió nunca en Gran Hermano Argentina, no tiene antecedentes. Estamos hablando de Brian, que ejerció violencia contra Marian y nos sorprendió a todos. Además de lo que nos pasa a nosotros con eso, hay algo que se llama reglamento", explicó el conductor.

Angustiado por lo sucedido frente a Rial, Brian dijo que no recordaba haberla agredido físicamente. "Esperá, ¿vos me estás diciendo que le pegué? No puedo entender como hice algo así. Si me decís que hice eso, ya me tengo que ir, necesito verlo porque no lo puedo creer. Juro que no lo registro, no lo puedo creer. Me siento un sorete, mi viejo era un sorete y yo me siento igual que él", afirmó, desencajado.

Fue así como Brian Lanzelotta se convirtió en el primer expulsado y cruzó, junto al conductor, la puerta de salida de la casa Gran Hermano.

Marian Farjat y Dante Sendyk, los otros expulsados de Gran Hermano

Al año siguiente, el reality siguió en la pantalla de América, otra vez con la conducción de Jorge Rial y la situación volvió a repetirse, aunque por partida doble y con una metodología diferente. El primer hecho ocurrió en junio, y tuvo nuevamente como protagonista a Marian Farjat. La joven participó también de esta edición, y volvió a hacer historia cuando junto a Dante Sendyk se subieron a la cascada artificial que estaba junto a la pileta, atravesaron la medianera y cruzaron a una propiedad contigua.

Las imágenes se vieron en la transmisión en vivo hasta que se cortó la señal. Otra vez Jorge Rial entró a la casa para contarle a los participantes la decisión que había tomado Gran Hermano.

“Ante la violación extrema del reglamento de Gran Hermano donde dos participantes dejaron la casa poniendo en riesgo no sólo su continuidad sino también su integridad física. Gran Hermano decide la inmediata expulsión de Marian y Dante”, decía la letra fría y contundente del comunicado que leyó el conductor. A continuación, los invitó a retirarse sin armar al valija y sin despedirse de nadie.

Azul Carrizo, otra expulsada en Gran Hermano

Esa misma edición contó con otro abandono. Una noche, Azul Carrizo dejó el reality sin avisar. Fue a su habitación y caminó hacia la puerta no sin antes comentarle algo a un participante, que no terminaba de comprender. Nadie reparó su ausencia hasta que bajó la espuma de la pelea y empezaron a buscarla, sin saber si estaba escondida o había abandonado la casa.

En la madrugada, Jorge Rial lo confirmó desde su cuenta de Twitter. “Tranquilos Azul está bien. Decidió dejar la casa. Está con la producción. En las próximas horas ella contará por qué tomó la decisión”, escribió el conductor.

Después de tres días de aislamiento, la participante se presentó a la gala y explicó que se había sentido discriminada y que había huido saltando la pared al igual que Marian y Dante. Luego, fue expulsada por decisión de la producción de Gran Hermano.