Gran Hermano está al rojo vivo después de la salida de Denisse González por la fulminante de Furia Scaglione. La doble de riesgo siempre lee cartas y logró predecir la entrada de Lisandro Navarro de manera sorprendente. Ahora, lanzó las cartas para Catalina Gorostidi y el resultado dejó a todos sorprendidos.

Furia Scaglione y Lisandro Navarro

Gran Hermano: Furia Scaglione le tiró las cartas a Catalina Gorostidi y el resultado las sorprendió

La doble de riesgo es una de las favoritas de los participantes y para muchos la posible ganadora de esta edición debido al juego que está mostrando dentro de la casa. La hermanita le tiró las cartas a una de sus amigas e inmediatamente le dijo: "¿Ves bolud...? ¡Tenés todo, todo, alrededor y la chabona tipo así! Tipo no, no, no... eso es bloqueo, eso es bloqueo. El capricho es bloqueo".

"Pregunté si me iba a ir este domingo o el otro", explicó lo que le preguntó a las cartas Catalina Gorostidi. "Te dijo que no, ¿te querés ir? La re pu... madre. Pero esta chica está re loca", dijo un poco enojada Furia Scaglione. Las cartas y el pedido de la pediatra de irse de la casa dejó un poco molesta y preocupada a la doble de riesgo.

AF.