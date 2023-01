Gran Hermano: la producción compartió imágenes del detrás de escena del reality

Gran Hermano es el programa éxito del momento y desde que inició el 17 de octubre del 2022 que sus participantes son el foco de atención. Ahora, la producción del canal compartió el detrás de escena del reality y los fanáticos se sorprendieron al conocer cómo se ve todo desde afuera de la casa.

Así es el detrás de escena de Gran Hermano

En un video de TikTok, realizaron un breve tour en donde explicaron en detalle cómo es el proceso para capturar lo que sucede las 24 hs. Al mismo tiempo que se veía la convivencia de los “hermanitos”. “Acá hacemos Gran Hermano 2022. El pasillo técnico abraza toda la casa. Es el perímetro de la casa donde viven los protagonista de GH”, cuenta una voz en off.

Mientras el video avanza y se muestran las imágenes de cómo sucede la magia dentro de la casa más famosa del país, el audio reza “Es un lugar al que tienen acceso muy pocas personas. Desde ahí trabajan los camarógrafos. Hay vidrios espejados para que los participantes no pueden ver nada. Para eso, el pasillo se mantiene a oscuras, no se pueden usar teléfonos, no se pueden sacar fotos. Es el área más restringida del programa”.

Gran Hermano es un fenómeno en sí mismo y, como todo fenómeno, se encuentra rodeado de análisis, investigaciones y libros que explican este furor. Telefe encendió las luces de la casa más famosa del país con la conducción de Santiago Del Moro y con picos de rating que no se veían en la televisión hace muchos años.

Creado por John de Mol, Gran Hermano fue emitido por primera vez en los Países Bajos en 1999 y rápidamente se extendió por todo el mundo. A la Argentina llegó en pleno 2001 y dejó personajes inolvidables en la televisión. El primer ganador de dicha edición fue Marcelo Corazza.

cs.