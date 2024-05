Gran Hermano se encuentra en el momento más intenso de la temporada, especialmente desde que entraron los familiares de los participantes, lo que ha generado algunas discusiones inusuales entre ellos. Ahora, Darío Martínez Corti arremetió contra Virginia Demo después de que al parecer tuvo una discusión con Furia Scaglione.

La pelea menos pensada: Darío Martínez Corti arremetió contra Virginia Demo por sus hijos en Gran Hermano

Los platenses tuvieron una charla sobre Furia y cómo "desestabiliza" a los jugadores. "A mi no me desestabiliza pero yo soy una mina de contestar y más si se la agarra con mi hija... No voy a dejar de contestarle, la única que está sancionada por estar desestabilizada es ella", dijo Virginia mientras se la notaba muy enojada con la doble de riesgo.

Darío Martínez Corti se encontraba con Bautista Mascia y Facundo, el amigo del Chino, donde comenzó a hablar sobre la charla que tuvo con Virginia Demo. "Habló de que no le gustan que se metan con su hija pero ella se metió con el mio, lo utilizó 'yo vi que las sábanas se movian' y lo desparramó por todos lados, hasta ahí se la deje pasar", dijo el platense muy enojado con su coterránea.

