¡Le puso los puntos! Ángel de Brito retó a Lourdes Sánchez

En LAM estaban hablando sobre una famosa que le habría querido “robar” un novio a Matilda Blanco. Lourdes Sánchez "arruinó" el enigmático con una pregunta "muy obvia" y Ángel de Brito le puso los puntos.

Matilda iba dando pistas diciendo que había tenido escándalos, que era actriz, también cantaba y había estado casada con alguien muy importante. La mujer del Chato Prada quiso saber: “¿Tiene el nombre de una piedra?”

De Brito, visiblemente molesto, le paró el carro. “¡Lourdes! Te estás ganando la expulsión, estás revelando el enigmático ya ¡Sos una salame! Laurita no me hacía esto con los enigmático, vos los arruinás”.

Frente a estas palabras del conductor, la panelista replicó: “Yo no me comparo con ella”. Fue entonces que Ángel sostuvo de forma contundente: “No, yo te comparo porque Laurita era más viva para los enigmáticos. Ahora decilo, dale, si sabés tres piedras”.

Destaquemos que en la charla se hacía alusión a Esmeralda Mitre que, quién salió a desmentir los dichos pese a que Matilda Blanco se mantuvo en sus dichos.