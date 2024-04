Furia Scaglione vivió en Gran Hermano una complicada situación que no es habitual en el reality: fue diagnosticada con leucemia mientras estaba en juego.

Lo cierto es que la participante confirmó que tenía esta enfermedad a sus compañeros pero que continuará en juego. “Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, contó ante la mirada sorpresiva de sus compañeros.

Lo cierto es que Furia Scaglione, la más estratega de la casa, se notó preocupada y cabizbaja por esta noticia que podría modificar su posición en el juego.

Cómo cambió Furia Scaglione tras confirmarse su enfermedad

Debido a esta situación, los panelistas de Gran Hermano analizaron el cambio de actitud de Furia Scaglione en las últimas semanas.

"Hubo un enfrentamiento con Coti (Romero) y la verdad es que se vio a una 'Furia' sin ganas de combatir. Esto hay que valorarlo también porque la vemos fuerte, contra todo pero también le está pasando factura anímicamente", dijo Gastón Trezeguet sobre la hermanita.

Luego, el ex participante analizó la jugada de Furia Scaglione después de su diagnóstico. "Si hay alguien no se victimiza es Furia. Si hay alguien que no usa esto para nada por el juego es ella. Me parece que si todos los demás no la terminan nominando es porque la tienen que apoyar un poco y no porque ella lo pida o se victimiza",