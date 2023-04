MasterChef ofreció a los televidentes una noche súper especial que quedará para el recuerdo.

Wanda Nara, el Jurado y los participantes del reality, recibieron a algunos de los ex Gran Hermano que fueron a ayudar a los competidores a cocinar. Entre ellos estaba Alfa, quien probó suerte en el casting del reality de cocina en 2014 pero no convenció a los jueces.

Wanda Nara presentó a los exhermanitos e ingresaron por la puerta principal. Lo primero que mencionaron fue justamente el breve paso de Alfa por MasterChef hace muchos años. El exhermanito bromeó y dijo que se había robado el delantal de aquella vez aunque después aclaró que se lo había regalado Donato De Santis.

Luego, sacando un papel de una bolsa, cada uno formó dupla con los competidores del reality. A él le tocó con Ignacio.

Alfa en MasterChef.

Así fue el casting de Alfa en MasterChef 2014

El paso de Alfa por MasterChef 2014 fue fugaz. Apenas llegó a presentar un plato que no convenció al jurado, que en ese momento eran Donato De Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis.

Alfa en MasterChef 2014.

Alfa optó hacer un Solomillo de cerdo relleno con ciruelas, plato que suena bien pero empezó mal. Apenas el participante comenzó a cocinar, metió el dedo en el puré y luego se lo llevó a la boca. Esto por supuesto no le gustó nada a los jueces.

Alfa en MasterChef 2014.

"Me parece que no estás enterado que MasterChef empezó ya", le dijo Donato De Santis a Alfa cuando le hizo la devolución. Y agregó: "Para mí es no". Germán Martitegui señaló a sus colegas: "El dedo era inaceptable".

De esta manera, Alfa se despidió de las cocinas más famosas del mundo sin imaginarse que volvería nueve años después como una estrella.