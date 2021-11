Masterchef Celebrity 3: así fue el debut del reality en Telefe

Masterchef Celebrity 3 comenzó esta noche con gran expectativa. El certamen que conduce Santiago del Moro hizo su debut a las 21.30 por Telefe con la presentación oficial de los participantes junto a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Paula “Peque” Pareto, Catherine Fulop, Denis Dumas, Luisa Albinoni, Héctor “el Negro” Enrique, Marcela “La Tigresa” Acuña, Joaquín Levinton, Tomás Fonzi, Gastón Soffritti, Miguel Ángel “Titi” Fernández, Micaela Viciconte, María del Cerro, Victoria “Juariu” Braier, Charlotte Caniggia, Paulo Kablan, José Luis Gioia son los famosos confirmados que participarán de la tercera edición del show.

Para esta primera edición de Masterchef Celebrity. la mitad del equipo se enfrentó al desafío de realizar comida especial de cruceros y fue Gastón Dalmau, el último ganador, quien hizo los honores.

En este debut se enfrentaron en dos equipos compuestos por Paulo Kablan, la Tigresa Acuña, Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni, Peque Paretto, Cathy Fulop, Titi Fernández y Gastón Soffritti.

En este primer enfrentamiento los platos de Soffritti fueron los preferidos del exigente jurado mientras los que no sorprendieron los paladares de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis fueron los de Paulo Kablan, Peque Pareto, Tití y Luisa Albinoni.



La Tigresa Acuña fue otra de las que no logró cautivar a los expertos y mantuvo un picante cruce con "Tegui": "No me gusta que me den recomendaciones mientras como", tiró el jurado ante la boxeadora. "Me voy a comer una piña si sigo así", agregó entre risas para bajar el tono.

Cathy Fulop fue la que más críticas se llevó de parte de los magistrados. "La masa está buena pero lo demás es una falta imperdonable", dijo Martitegui al momento de dar su devolución. "Pensé que el limón cocinaba las yemas", dijo entre risas Fulop lo que también provocó una serie de memes en redes sociales que convirtieron a esa frase en TT de la noche.

Las reacciones en Twitter sobre el blooper de Cathy Fulop en Masterchef Celebrity 3.

Oriana Sabatini también participó de esta tendencia y reaccionó ante la frase viral de su mamá. "Te amamos igual", dijo la cantante desde Italia.

