Mica Viciconte habló de su relación con Laurita Fernández y fue tajante

La rivalidad de Mica Viciconte y Laurita Fernández empezó cuando ambas participaban de Combate, el programa de entretenimientos de Canal 9, y se acentuó en 2018 cuando formaron parte del Bailando.

Pero ahora, en otra etapa de sus vidas, las diosas cruzaron su camino en Cantando 2020. Aunque no mostraron signos de una cálida amistad, las rubias mantienen un trato cordial en el certamen.

Sobre esta relación, la pareja de Fabián Cubero aseguró que, lejos de reconciliarse, sostienen un vínculo laboral de respeto. "No, no. No me amigué”, dijo Viciconte en LAM.

“Ninguna de las dos tampoco nos cruzamos en los pasillos y creo que las dos somos súper profesionales a la hora de trabajar. Yo sé el papel que le toca a ella como conductora y a mí de participante. Mientras haya ese respeto", disparó.