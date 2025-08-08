"La quiere destruir", revelaron el plan de acción de Benjamín Vicuña contra la China Suárez

Benjamín Vicuña y la China Suárez atraviesan la peor etapa de su vínculo. El enfrentamiento estalló al momento que el actor decidió hacer un cambio en el permiso que tenía su expareja para viajar fuera del país con sus dos hijos en común, Amancio y Magnolia, ya que tenía la intención de instalarse en Turquía con su pareja, Mauro Icardi.

A partir de esta medida judicial, a dos días que Suárez viajará a Turquía, ella decidió arremeter contra el padre de sus hijos con diversas acusaciones en redes sociales. Tras el escándalo, habría llegado a un acuerdo, pero esto solo sería para calmar las aguas, ya que revelaron que Benjamín Vicuña tendría un "plan de venganza" contra la actriz.

Qué hará Benjamín Vicuña para ir contra a la China Suárez: el plan

Con una bajada de "papa del año", la China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña acusándolo de diversas acciones por su parte en la relación con ella y sus dos hijos en común, luego que él revocara el permiso para que sus hijos no vivan fuera de la Argentina, indicando que quería resguardar el centro de vida de los menores. Entre las diversas críticas, la actriz lanzó: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

Y esta última frase la que habría generado en Benjamín Vicuña un mal estado anímico, que lo llevó a resguardarse de la prensa. Pero luego del enojo, decidió no accionar judicialmente contra la madre de sus hijos y los abogados de ambos llegaron a un acuerdo: los menores vacacionarían con Suárez y viajarían frecuentemente a Turquía pero vivirán en la Argentina. Ambas parte se mostraron colaborativas, para lograr el bienestar de los niños.

Pero este acuerdo solo sería transitorio para Benjamín, ya que Marian Calabró aseguró que en realidad tiene un plan de acción para ir con todo contra la madre de sus hijos. “Alguien cercano a él me dijo que Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo vinculado a sus adicciones. Si decidió no accionar legalmente ahora contra ella, es porque no quiere alimentar el fuego mediático, pero cuando las aguas se calmen, irá por todo. La quiere destruir”, aseguró la periodista en su ciclo radial en El Observador.

Y detalló: "Está enfurecido, no hay vuelta atrás. Con lo de las adicciones, sintió que fue un golpe bajo, especialmente por exponerlo frente a sus hijos mayores". Además, la también conductora indicó que además de haber sido afectado en su esfera personal, tuvo consecuencias laborales ya que algunas marcas decidieron no trabajar con él a partir de estas acusaciones.

Por este mal momento que atravesó con fuerte acusaciones, Benjamín Vicuña estaría esperando el momento ideal para ir fuertemente contra la China Suárez. Mientras tanto, la actriz se despidió de Amancio y Magnolia que regresan a la Argentina para retomar sus rutinas escolares.