Rocío Oliva recordó cómo comenzó su relación con Diego Armando Maradona

Su historia de amor, la de Rocío Oliva y Diego Armando Maradona terminó hace un tiempo pero ella siempre recuerda con mucho cariño los 6 años que compartió con el astro. Es más en la última entrevista que realizó con CARAS confesó que tenían planes de ser padres pero que nunca pudieron concretarlo porque ella era muy joven.

En esta oportunidad, la joven visitó "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff y rememoró cuándo conoció a su último gran amor: “Lo conocí en Mar del Plata. Yo iba todos los años por el River-Boca. En un momento, estábamos en la puerta del hotel Hermitage y bajan de un micro jugadores de Colombia, que jugaban en Boca, pero yo soy muy fanática de River, así que pasaron”, comenzó contando y siguió...

“Pero después bajó Diego y la gente se empezó a agolpar. Ahí, un chico, desesperado, yo estaba en ojotas, me estaba por pisar. Entonces, agarro al chico de los hombros y le digo ‘me vas a pisar’, y lo corro. Ahí Diego me mira y me guiña el ojo. Después entramos al hotel, bajamos a comer con mi amiga y se acercó alguien con que Diego me quería conocer. Él se tenía que ir en 2 días, pero se quedó 5 días más en Mar del Plata”.