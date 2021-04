Sigue la batalla por el rating: estos son los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale

Luego de un sábado en donde se sacaron chispas en el minuto a minuto, por un lado Andy Kusnetzoff con "PH Podemos Hablar" por Telefe y Juana Viale al frente de "La Noche de Mirtha", se viene este fin de semana una nueva batalla por el rating. El fin de semana pasado el conductor le ganó a la nieta de Mirtha Legrand por apenas tres puntos. ¿Qué pasará mañana? Desde CARAS Digital te contamos a quienes recibirá cada uno.

Por el lado de de Andy, recibirá en el "Punto de encuentro" y luego cenará con sus invitados que serán: Luciano Castro, Brenda Gandini, María Julia Oliván, Belén Francese y Juan Marconi. Todos ellos seguramente revelarán historias que conmoverán o sorprenderán al público.

Mientras que por el lado de Juana como siempre tendrá tarea doble ya que recibirá figuras en "La Noche de Mirtha" el sábado por la noche para competir con Andy y el domingo encabezará el tradicional "Almorzando con Mirtha Legrand" por lo menos hasta que su abuela reciba la segunda dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Sus invitados de mañana serán: Eduardo Feinmann, Luis Brandoni, Fernan Quiros, y Amalia Granata. Mientras que el domingo la mesa estará compuesta por: Luciano Cáceres, Kevin Johansen, Pía Shaw y Noelia Marzol.

Andy Kusnetzoff reveló quienes le dijeron que no para ir a "PH, Podemos Hablar"

Feliz con su regreso a la pantalla de Telefe con "PH, Podemos Hablar" en su quinta temporada, Andy Kusnetzoff mientras prepara su segundo programa del año con todos los protocolos de seguridad por el Coronavirus, en una entrevista, el conductor reveló quienes se negaron a participar del ciclo.

"Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, comenzó diciendo en una nota con Clarín y se refirió por ejemplo a Lilita Carrió y Jorge Lanata. "Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, reveló.

Sobre su programa dijo: "Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", sentenció.