Yanina Latorre, tras el llanto de Lola en PH: "A Diego no le perdono que le haya roto el corazón"

Yanina Latorre habló de la entrevista que Lola Latorre dio en PH sobre su relación con su papá, Diego. La joven modelo confesó que se "sentía traicionada" por el ex deportista, tras el escándalo con Natacha Jaitt.

"Me cuesta mucho hablar del tema, no lo hablo mucho. No sé si fue un enojo, sino una traición, me sentí traicionada como hija, papá fue siempre un ídolo para mí. Hoy en día no tengo una muy buena relación con él, intento cada día olvidarme y superar eso, pero me cuesta",

Tras estas declaraciones, la panelista habló en Los ángeles de la mañana y estalló en llanto al rememorar la entrevista de su hija. "No tengo mucho más para decir que es que estoy orgullosa de la persona que crié, la crío con todo el amor del mundo. Le di todas las herramientas para que ella pueda entender y hacer su camino. Mucha gente dijo muchas pavadas, buenas y malas. Está la típica idiota que en Twitter te pone 'pero tu hija no fue cornuda' . Acá no estamos hablando de un cuerno ni de una infidelidad. Ella tiene un carácter muy particular, soy muy conservadora, a pesar del personaje televisivo, soy muy recta. Se ve que a Lola se lo traspasé sin darme cuenta y a ella le cuesta salir de ese lugar", dijo visiblemente emocionada.

"El programa lo vimos separados. A Diego lo angustia esto. Es un proceso que le cuesta un montón y que tiene que llevar adelante. Yo lo ayudé en todo, lo voy a seguir ayudando, lo defendí como una leona. En esto no lo voy a ayudar. Cada uno elige como vivir, cuando se manda una cag...tiene que saber las consecuencias. A mí un polvo no me preocupa, no soy celosa ni compito con estupideces. Lo que tenés que saber es que, cuando te mandás una cagada, podés joder a un hijo. Lo único que no le perdono, ni se lo voy a perdonar nunca es que Lola diga 'mi papá me rompió el corazón'", disparó.

Él está triste. De todas maneras, la relación en casa entre ellos es normal. Me tiene como muy arriba, soy su ídola. No sabía que iba a contar esto. Ella es muy particular, es muy adulta. Alguna vez Diego me ha dicho que le lleno la cabeza, yo no le lleno la cabeza a Lola.

Está lleno de tipos que se acuestan con minas. Pero nadie se entera. Hay que ser más vivo".