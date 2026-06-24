Allanaron el departamento de Jesica Cirio y encontraron armas, dólares y drogas

La justicia allanó el departamento donde vive Jesica Cirio con su nueva pareja, Nicolás Trombino. Según informó La Nación, en el procedimiento realizado en el barrio de Palermo el domingo pasado, se encontraron armas y drogas.

Los resultados del allanamiento en el departamento de Jesica Cirio

En el informe al que habría accedido la citada fuente, se detalla que los efectivos de la Gendarmería Nacional encontraron dos bolsas, una que contenía una sustancia de color rosa y otra que hacía lo propio con una sustancia granulada y amarronada. Posteriormente se realizaron los test de orientación en el lugar y dio positivo para cocaína.

Jesica Cirio.

Además de dichas bolsas, también se encontró armamento y municiones, entre ellas una escopeta de repetición y una pistola Glock. A ellas se sumó el hallazgo de cajas de municiones y cargadores y 19.000 dólares.

El origen de lo hallado en el departamento de Jesica Cirio y su nueva pareja

Según marca La Nación, los allegados a la pareja marcaron que el armamento pertenece a Nicolás Trombino y que tiene los papeles al día, con licencia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Así mismo, como lo encontrado no tiene vinculación con la causa por la que se realizó el allanamiento, decidieron declararse incompetentes y enviar el asunto a la Justicia federal.

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