Walter Queijeiro dejó a su novia de 24 años y quiere reconquistar a la madre de sus hijos

Walter Queijeiro se separó de su novia para reconquistar a la madre de sus hijos. Aunque suene extraño, el periodista habría dejado a su flamante novia y estaría intentado volver con su ex esposa, con quien compartió más de 20 años de vida.

Walter Queljeiro dejó a su joven novia y quiere reconquistar a su esposa

En febrero de este año, Walter Queijeiro anunció su separación de Andrea Rivoira, con quien se había casado en 2003. Un mes después, para sorpresa de muchos, comenzaba su relación con Ángela Pierri, una joven de 24 años que estudiaba abogacía.

La publicación que Walter Queijeiro le dedicó a su esposa, dos años antes de separarse.

La situación generaba críticas y todo tipo de repercusiones, no solo por la diferencia de edad (Walter Queijeiro​ tiene 50 años); sino también por el poco tiempo que había pasado desde su separación. Sin embargo, con el correr de los meses, esas voces negativas fueron quedando de lado, sobre todo porque parecía que la relación iba en un buen camino.

Estas últimas buenas sensaciones se terminaron el viernes por la noche. Pepe Ochoa reveló que el noviazgo entre el periodista y la futura abogada se había terminado de manera definitiva.

Walter Queijeiro y su novia de 24 años.

“Lo que me cuentan dentro del entorno de él con ella es que ella empezó a mostrar un poco la hilacha, que quería ser parte de los medios”, comentó Ochoa. Luego agregó que Queijeiro habría decidido terminar la relación a partir de descubrir esas supuestas intenciones.

No conforme con la noticia, el panelista de LAM, que conduce el programa en reemplazo de Ángel de Brito que se encuentra de vacaciones, aseguró que el periodista quiere regresar con su mujer. “Walter se da cuenta y dice ‘dejé mi historia con Andrea por esto’ y vuelve a intentar reconquistarla”., agregó.

Lamentablemente para él, siempre en palabras de Ochoa, la madre de sus hijas no vería con buenos ojos la reconciliación. “Por lo que tengo entendido, Andrea no estaría abriendo las puertas a una reconciliación. En su momento él fue muy desprolijo, Andrea se enteró por otra persona, y ahora pide volver”, cerró.

De momento, ninguno de los involucrados en esta historia se manifestaron al respecto. Será cuestión de tiempo para saber si Walter Queijeiro consigue reconquistar a la madre de sus hijas o no y si, por el contrario, todo queda en rumores y especulaciones.