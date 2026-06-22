Eva Bargiela está presente en el Dallas Stadium en la previa del segundo partido de la selección argentina y llamó la atención con un detalle inesperado del lugar. Acompañada por su suegra, Carolina Baldini, se mostró disfrutando del ambiente único que rodea cada encuentro mundialista, en un escenario que combina modernidad y tradición deportiva. La modelo se integró con naturalidad al clima festivo que se vive en cada rincón de la ciudad, aportando su mirada a una experiencia que reúne a miles de hinchas.

Eva Bargiela sorprendió con un particular detalle del estadio donde juega la selección argentina

Eva Bargiela vivió la experiencia del Mundial desde un escenario imponente en Estados Unidos y compartió un aspecto que sorprendió tanto a ella como a quienes la acompañaron. En la previa del encuentro de la selección, se la pudo ver junto a Carolina Baldini recorriendo las instalaciones del estadio, en un entorno que refleja la magnitud del evento. La jornada estuvo marcada por la expectativa y la energía de los hinchas, que convirtieron cada momento en parte de la celebración.

A menos de una hora del inicio del segundo partido de la selección argentina en el Mundial 2026, la modelo compartió en sus redes sociales un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La grabación mostró un aspecto poco común del estadio de Dallas, donde se disputaba el encuentro, y dejó en claro su sorpresa por la infraestructura del lugar. “No entienden lo que es este estadio. Miren dónde estoy, tiene escalera mecánica para subir a las tribunas. Yo nunca vi algo así en mi vida”, comentó.

En las imágenes, que compartió Eva Bargiela en sus redes sociales, también se la podía ver junto a su pareja, Gianluca Simeone, y su hijo, Faustino, en las inmediaciones del Dallas Cowboys Stadium. La pareja asistió junto a Carolina Baldini y el resto de la familia para alentar a Giuliano Simeone, quien está viviendo su primer Mundial junto a la selección argentina. Todo el grupo disfrutó del ambiente previo al partido, en un escenario que reunió a miles de hinchas argentinos que viajaron para alentar al equipo nacional.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Carolina Baldini

El detalle de las escaleras mecánicas se convirtió en el centro de la publicación, reflejando la magnitud y modernidad del estadio texano. Durante las últimas horas, la influencer también compartió distintas fotos y videos en sus redes sociales, donde se la pudo ver participando del tradicional banderazo argentino en Dallas. Allí se mezcló con los hinchas, sumándose a los cánticos y mostrando la energía que caracteriza a la previa de cada encuentro mundialista.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dijeron presente en el banderazo argentino en Dallas

En las últimas horas, Eva Bargiela compartió una serie de imágenes tomadas en Klyde Warren Park, en pleno centro de Dallas, donde se realizó el tradicional banderazo argentino previo al partido de la selección. Allí se la pudo ver junto a Gianluca Simeone, disfrutando de la energía de los hinchas, cantando y posando para distintas fotos que reflejaron el clima festivo de la jornada. La presencia de ambos se integró al entusiasmo colectivo que caracteriza cada partido.

Faustino, Gianluca Simeone y Eva Bargiella

Mientras esperan por el inicio del partido, la inlfuencer mostró que estaba en el estadio acompañada por la familia Simeone, en un contexto marcado por la expectativa del segundo partido de Argentina. En ese marco, se registraron nuevas imágenes donde todos posaron juntos, reforzando la idea de apoyo y unión alrededor de Giuliano Simeone, quien disputa su primer Mundial. La participación de la modelo y el exfutbolista en estos momentos se convirtió en parte de la experiencia compartida que rodea al seleccionado.

Una de las fotos que más impacto generó entre sus seguidores fue la que mostraba a Faustino, hijo de Eva Bargiela y Gianluca, junto a su padre, ambos con la camiseta número 17 de Giuliano. En la imagen, toda la familia se mostró frente al Dallas Cowboys Stadium con la misma camiseta, transmitiendo un gesto de acompañamiento y pertenencia. Esta postal se convirtió en un símbolo de apoyo al jugador y en una muestra de cómo la familia vive de cerca cada instancia del Mundial.

Faustino y Gianluca Simeone

Eva Bargiela estuvo presente en el estadio de Dallas junto a la familia Simeone y compartió distintos momentos de la previa del encuentro de la selección argentina. Su participación en el banderazo y las imágenes tomadas en el estadio mostraron cómo vive cada instante de esta experiencia mundialista. Con la camiseta número 17 de Giuliano Simeone, posó junto a Gianluca y su hijo Faustino frente al imponente Dallas Cowboy Stadium, reflejando el acompañamiento familiar en un escenario que reúne a miles de hinchas.

VDV