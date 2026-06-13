Así es el hotel de Marley, Mirko y Milenka en New York: diseño de vanguardia, 29 pisos y vista al Times Square

Nueva York es una ciudad que siempre ofrece algo nuevo, especialmente cuando el calendario marca un evento tan convocante como el Mundial. En esta oportunidad, Marley se instaló en el corazón de la metrópolis junto a Mirko y Milenka para llevar adelante sus transmisiones especiales, buscando un equilibrio entre la intensidad del torneo y la comodidad necesaria para la vida familiar. El Hotel Riu Plaza New York Times Square se presenta como su elección predilecta, un espacio de 29 plantas que funciona como un oasis urbano. Su diseño contemporáneo y su cercanía absoluta con los puntos neurálgicos de la ciudad permiten que el conductor disfrute de la energía neoyorquina sin resignar la funcionalidad de un hotel que entiende a la perfección las demandas del viajero actual.

La vista del Hotel Riu Plaza NY donde se hospedan Marley y sus hijos



Un refugio de diseño en el epicentro de la acción

Este alojamiento se distingue por una propuesta estética que logra destacar entre los edificios clásicos de Manhattan. Con líneas modernas y una fachada imponente, la propiedad ofrece un ambiente donde la claridad y el confort guían cada espacio.

​Más allá de su estética, el complejo destaca por la atención al detalle en sus áreas comunes, donde la sobriedad del diseño moderno se encuentra con una funcionalidad que agiliza cada movimiento del huésped. Los espacios están pensados para fomentar la fluidez, evitando las aglomeraciones habituales en otros puntos de la zona y ofreciendo áreas de descanso donde la luz de la ciudad se filtra con elegancia. Esta atmósfera resulta clave para una familia que busca un remanso de paz sin alejarse del epicentro turístico, logrando que el entorno sea tan funcional como inspirador.

La distribución de las habitaciones aprovecha al máximo la luz natural y ofrece una atmósfera acogedora, ideal para relajarse mientras la ciudad se mueve a un ritmo frenético apenas unas plantas más abajo. Es, en esencia, una estructura que prioriza la eficiencia, brindando un respiro necesario para quienes visitan Nueva York con la agenda cargada de actividades.



Vistas privilegiadas y la vibración de Times Square

La ubicación es, probablemente, el valor más destacado de este enclave. Situarse a pasos de Times Square transforma la estadía en una experiencia dinámica, donde el acceso a las principales atracciones es directo y sencillo. Desde las alturas, los huéspedes contemplan el movimiento incesante de las luces de neón y el bullicio característico que define a la Gran Manzana.

Riu Plaza New York, el hotel donde se hospeda Marley, Milenka y Mirko.

Este hotel no solo cumple la función de hospedaje, sino que se convierte en un punto de observación privilegiado del pulso cultural y futbolístico que atraviesa la ciudad durante estas semanas. Con instalaciones que invitan a reponer energías —como un gimnasio bien equipado y propuestas gastronómicas de calidad—, este hotel logra que la experiencia de Marley y sus hijos Mirko y Milenka sea mucho más disfrutable, permitiendo que la familia combine el trabajo profesional con el disfrute de uno de los destinos más icónicos del planeta.

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