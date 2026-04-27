CARAS se une con E! Entertainment: dónde ver la gala en vivo

Este lunes 27 de abril, Revista Caras celebrará su 33 aniversario con un evento que combinará historia, glamour y moda con la presencia de las grandes figuras argentinas, que dirán presente en una noche espectacular. Además, esta emisión de la Gala de Caras contará con una cobertura sin precedentes junto a E! Entertainment.

La transmisión de Caras y E! Entertainment

El histórico Palacio Reconquista se viste de gala para recibir a las grandes celebridades argentinas, en una noche en el que la moda, el glamour y la diversión tendrán su lugar para la celebración del aniversario 33 de la Revista Caras. Como cada año, Caras celebra a la moda y a las figuras nacionales en una noche para festejar un nuevo año de publicaciones y moda.

Susana Giménez, Moria Casán, Pampita, Juana Viale, Valeria Mazza, Laurita Fernandez, Esteban Lamothe, Debora Nishimoto, Chloe Bello, Benjamin Vicuña, Agustina Casanova, Julieta Poggio, Pamela David, Angie Landaburu, Rosella della Giovampaola y Daniela Urzi son parte de la exclusiva lista de invitados que dirán presente en la noche de celebración.

Cande Ruggeri, Fabián Paz, Angie Landaburu y Lara Simone

Sin embargo, esta nueva emisión del evento contará con un distintivo al contar con una cobertura en vivo de la alfombra roja. A cargo de E! Now latino, plataforma digital de E! Entertainment Television, se podrá ver el minuto a minuto de las celebridades en el evento, como cada detalle de la noche. A partir de las 20 hs de este lunes 27 de abril en el canal de youtube de Caras y que se transmite también por CARASTV se podrá disfrutar de esta noche de glamour.

Cande Ruggeri, Fabián Paz, Angie Landaburu y Lara Simone será el staff que estará cargo en esta primera cobertura en vivo en una transmisión de streaming en el que se analizarán todos los detalles de la gala, con un análisis sobre cada uno de los momentos que conformarán la gran noche y con acceso exclusivo a cada momento que sucederán en la gran celebración.

El diseñador Fabián Paz, recientemente nominado en el Martín Fierro de Moda como Mejor Estilo Panelista Masculino, realizará análisis sobre los looks de la noche, que lucirán las figuras en la alfombra roja. Asimismo, los conocimientos de moda de Cande Ruggeri y Angie Landaburu, como grandes exponentes de la industria, aportarán una mirada experta y actual sobre las tendencias, destacando los aciertos estilísticos y las apuestas de looks de la noche. Lara Simone completa este team de transmisión aportando sus conocimientos de moda y su vasta experiencia en análisis.

E! Now latino en conjunto con Caras realizará la transmisión en vivo de la Gala de Caras

Además, la alianza entre Caras y E! Entertainment marca una transformación en la forma de vivir este tipo de eventos, al acercar al público a una experiencia más dinámica, pudiendo ser parte del minuto a minuto en tiempo real, en el que se mostrará la llegada y desfile de las celebridades, los análisis de looks y acceso privilegiado a los detalles de la alfombra roja, donde la audiencia podrá sentirse parte de una de las noches más espectaculares siendo parte del detrás de escena de la velada.

La gala de Caras reafirma su lugar como uno de los eventos más importantes y evoluciona con su propuesta, integrando nuevas plataformas y formatos de vanguardia para hacer parte a la audiencia. Esta noche se vivirá una celebración que combina innovación, glamour y moda, que podrá vivirse a través del canal de youtube de Caras y +CARAS.