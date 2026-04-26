Oriana Sabatini rompió el silencio sobre su mala relación con su tía, Gabriela Sabatini: "No me sorprendió"

Oriana Sabatini llegó a la Argentina para encabezar proyectos laborales que la tienen sumamente entusiasmada. A casi dos meses de haberse convertido en mamá por primera vez, la influencer aterrizó en el país junto a su beba Gia y se prepara para presentar su libro en la 50° Feria del Libro. Ante esto, la joven fue abordada por la prensa para hablar de su presente personal, profesional y, también, sobre su vínculo con su tía, Gabriela Sabatini.

Oriana Sabatina habló del verdadero vínculo que tiene con Gabriela Sabatini

Oriana Sabatini volvió a la Argentina para participar en distintos proyectos profesionales y, en medio de su visita, se refirió por primera vez de manera pública a la relación con su tía, Gabriela Sabatini. La cantante fue abordada por un móvil de Infama (América TV) y, aunque respondió con cautela, dejó en claro que el vínculo con la extenista permanece distante desde hace tiempo.

Oriana Sabatini | Instagram

En este marco, la influencer explicó que su llegada al país está vinculada principalmente a compromisos laborales, mientras que el interés mediático también se centró en el contacto con la extenista tras el nacimiento de Gia y la presunta mala relación que habría con la exdeportista profesional.

Ante la consulta sobre la posibilidad de mudarse acercar a su familia en Argentina y con los rumores del presunto pase de Paulo Dybala a Boca Juniors, Oriana respondió con sinceridad y evitó anticiparse a decisiones futuras. “Estar cerca de la familia siempre ayuda, pero si me estás queriendo sacar un titular para ver si mi marido va a venir, no lo sé, no tengo idea”, expresó ante el programa de espectáculos, dejando en claro que por el momento no existen definiciones concretas sobre un eventual arribo a Sudamérica.

Oriana Sabatini y Gabriela Sabatini | Instagram

Oriana Sabatini contundente con Gabriela Sabatini

Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando Oriana Sabatini fue consultada por el vínculo con su tía Gabriela Sabatini y si hubo algún acercamiento tras haberse convertido en madre por primera vez. En este punto, la hija de Cathy Fulop fue directa al explicar que no hubo contacto y que la situación no le resultó sorpresiva. “No me sorprendió que mi tía no me hablara. Porque no estábamos hablando antes”, respondió, dando a entender que la distancia familiar ya venía de tiempo atrás.

La escritora también reflexionó sobre la posibilidad de que momentos importantes, como su casamiento o el nacimiento de la beba, funcionen como oportunidades para recomponer vínculos. En ese sentido, sostuvo una postura firme: “Cualquier persona que tenga ganas de estar en nuestra vida, nosotros la vamos a recibir con los brazos abiertos, más que esta familia”. Mostrando su predisposición a un eventual acercamiento si así se diera en el futuro.

De esta manera, Oriana Sabatini dejó en claro que, aunque mantiene su foco en la maternidad y sus proyectos profesionales, el vínculo con Gabriela Sabatini continúa siendo distante. Sus declaraciones generaron repercusión mediática y reavivaron el interés sobre la relación familiar, un tema que vuelve a captar la atención de la audiencia que sigue de cerca los pasos del clan, sobre todo en esta etapa en la cual se sumó una nueva integrante.

NB