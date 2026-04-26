Martín Fierro de la moda 2026: todos los ganadores

Buenos Aires se vistió de gala para recibir la cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda 2026, una noche donde el diseño, la elegancia y la identidad nacional son los protagonistas absolutos. Bajo la atenta mirada de la industria, la alfombra roja se convirtió en una pasarela de tendencias que anticipó lo que ya es una ceremonia cargada de emociones y reconocimientos en la Usina del Arte.

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2026

Con la conducción de una dupla imbatible conformada por Valeria Mazza e Iván de Pineda, la gala organizada por APTRA celebra a quienes, a través de su imagen y talento, definen el estilo de la cultura contemporánea. La atmósfera en el salón principal es eléctrica; cada apertura de sobre se vive con la intensidad de un desfile de alta costura, donde el reconocimiento al esfuerzo de diseñadores, estilistas y figuras públicas.

Pampita ganó el Martín Fierro al mejor estilo en redes.

A medida que la ceremonia avanza y los sobres se abren, la expectativa crece. El foco está puesto en quiénes lograrán llevarse la estatuilla a su casa. En la categoría de Mejor estilo en conducción femenina (programa semanal), la legendaria Mirtha Legrand encabeza una terna de lujo junto a Juana Viale, Teté Coustarot y la "China" Ansa. Por su parte, Verónica Lozano se consagró como la ganadora al Mejor estilo en conducción femenina en programa diario, imponiéndose ante figuras de peso como Mariana Fabbiani, Yanina Latorre y Flor de la V. Mientras tanto, en la rama masculina, el propio Iván de Pineda compite con figuras de peso como Mario Pergolini, Héctor Maugeri, Ángel de Brito y Mariano Iúdica, demostrando que la elegancia es una marca registrada de su trayectoria.

La ficción también reclama su lugar en el podio. Griselda Siciliani, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg y Bárbara Lombardo se disputan el premio a la actriz con mejor estilo, mientras que entre los hombres, el magnetismo de Benjamín Vicuña se impuso ante la frescura de Franco Masini y la sólida trayectoria de Leonardo Sbaraglia, consagrándose como el actor con mejor estilo.

Uno de los momentos más vibrantes de la noche fue la consagración de una de las favoritas. Pampita, quien impactó en la red carpet con un diseño disruptivo de Carolina Herrera de lunares que acaparó todos los flashes, ya celebró su primera gran victoria: se alzó con la estatuilla a Mejor estilo en redes. La modelo y conductora se impuso en una categoría clave de la era digital, reafirmando su reinado absoluto frente a otros nominados de gran impacto.

Sol Pérez ganó el Martín Fierro al Mejor estilo panelista femenina

La excelencia en el diseño de autor también tuvo su momento de gloria. En una terna que celebraba la sastrería y la sofisticación, Nicolás Zaffora se consagró como el ganador al Mejor diseñador de moda masculina, imponiéndose ante colegas de la talla de Matías Carbone y Sebastián Raimondi. Su triunfo destaca la vigencia del diseño a medida y la elegancia clásica en la escena actual.

La tendencia de los nuevos medios continuó con la premiación al Mejor estilo femenino en streaming. En una de las categorías más esperadas por el público joven, Evelyn Botto se consagró como la ganadora, imponiendo su impronta y carisma personal frente a colegas como Momi Giardina, Flor Jazmín Peña y Nati Jota. Su triunfo marca el pulso de cómo la moda se traslada de las pasarelas tradicionales a las pantallas de los nuevos formatos digitales.

La renovación generacional también tuvo su lugar con la entrega del premio al Mejor estilo en Big Show. En la rama masculina, Nicolás Occhiato se consagró como el gran ganador de la noche, imponiéndose con su impronta moderna y fresca ante Ale Sergi y Luck Ra.

Nicolás Occhiato ganador del Mejor estilo en Big Show masculino.

La televisión también reconoció el desempeño y la imagen de quienes analizan la actualidad día a día. En una de las ternas más reñidas, Sol Pérez se consagró como la ganadora al Mejor estilo panelista femenina, imponiéndose con su carisma y versatilidad ante Analía Franchín y Carolina Molinari.

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