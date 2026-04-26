El drástico cambio de look de Pampita y Juli Poggio para la gala de los Martín Fierro de la Moda

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda volvió a reunir a grandes figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales en una noche marcada por el glamour, las tendencias y los cambios de estilo que no pasaron desapercibidos. Diseños impactantes, apuestas arriesgadas y looks elegantes se adueñaron del evento, que cada año marca el pulso de la moda local. Entre las más destacadas de la velada estuvieron Carolina “Pampita” Ardohain y Juli Poggio, quienes se destacaron por sus apuestas fashionistas y por el contundente cambio de look que presentaron.

Pampita y Juli Poggio, dos referentes fashionistas

En esta edición, Pampita y Juli Poggio se convirtieron en dos de las protagonistas de la noche, cada una con estilos bien definidos que captaron la atención de las cámaras y del público. Mientras la modelo y conductora apostó por un cambio de imagen que sorprendió al público, la ex participante de Gran Hermano eligió un look audaz y glamoroso que reflejó su impronta juvenil, con un pelo que marcó tendencia.

Juli Poggio y Pampita | Instagram

Pampita se cambió el color de pelo

Pampita irrumpió en la red carpet con un sorprendente cambio de imagen debido a que decidió oscurecer su cabello para la gala. A través de sus redes sociales, mostró el paso a paso del proceso y reveló que utilizó una tintura en tono 5U, un color que corresponde a un castaño oscuro, caracterizado por un marrón profundo y natural, con matices neutros que aportan brillo y elegancia. Este nueva apuesta cromática capilar aportó un aire sofisticado y renovado a su imagen, alineado con la estética elegante que suele elegir para eventos de esta índole.

Pampita en los Martín Fierro de la Moda | Crédito: Prensa Telefe

En cuanto a su estilismo, deslumbró con un vestido largo strapless blanco con lunares negros, de silueta sirena que realzaba su figura. El diseño incluyó un delicado volado en la zona inferior que generaba movimiento al caminar, además de un escote recto que aportaba equilibrio al conjunto. Completó el look con el cabello suelto hacia un costado, maquillaje clásico y accesorios discretos que permitieron que el vestido fuera el protagonista absoluto.

Juli Poggio, un estilo imponente

Por su parte, Juli Poggio llegó a los Martín Fierro de la Moda acompañada por su equipo y generó gran expectativa desde su ingreso a la alfombra roja. La actriz optó por un look impactante y moderno que reafirmó su lugar como una de las referentes del estilo juvenil. No obstante, su cabello largo, cobrizo profundo y bucles que recaían sobre sus hombros, definieron un estilo con flequillo recto y desmechado, que enmarcó su rostro y reforzó su impronta disruptiva y siempre audaz.

Juli Poggio en los Martín Fierro de la Moda | Crédito: Prensa Telefe

Para la ocasión, la influencer eligió un vestido blanco de inspiración escultórica, con recortes estratégicos y detalles de textura que resaltaron su silueta. El diseño incluía un escote profundo y una estructura que combinaba transparencias y aplicaciones, logrando una estética sensual y vanguardista. Su cabello rojizo suelto y un maquillaje con foco en los labios completaron un outfit.

Cabe destacar que Pampita estuvo nominada en dos categorías en esta edición de los Martín Fierro de la Moda: Mejor estilo femenino en Big Show, por su participación en el programa Los 8 Escalones, y Mejor estilo en redes, consolidando su lugar como referente indiscutida del mundo fashion. Sin dudas, la top model y Juli Poggio volvieron a demostrar por qué son dos de las figuras más esperadas en esta agitada noche de domingo.

NB