Los 4 looks de Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda: color, plumas, estampados y glamour

El domingo 26 de abril, una nueva pasarela dio cátedra de tendencias y arte en la industria de la moda, al realizarse una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda. Las celebridades llegaron de la mano de sus equipos, demostrando sus capacidades dentro del fashionismo, y marcando sus virtudes. Valeria Mazza no solo fue de las más observadas por su paso dentro de la moda internacional, sino que además fue conductora de los premios y le entregó las ternas a los ganadores. Es por eso que decidió ir más allá de lo siempre utilizado y apuntó por cuatro looks que la acompañaron en toda la noche.

Los looks de Valeria Mazza en los MF de la Moda / Créditos: APTRA

Los cuatro looks con los que Valeria Mazza se coronó una influencia en los Martín Fierro de la Moda

1. El lago de los cisnes: un total white de plumas

Valeria Mazza llegó a los Martín Fierro de la Moda y desplegó un espectacular look de plumas, que demostró su estatus dentro de la industria. El mismo se trataba de un diseño exclusivo del Atelier Pucheta Paz, que buscaba demostrar la alta costura nacional, y transmitir movimiento y estructura a través del total white.

Como si fuera el lago de los cisnes, el corset de billone estructurado estaba construido con ballenas al tono y forrado en tul bordado, intervenido con un delicado trabajo de piedras, cristales y distintas variedades de plumas. Desde la cintura, se desplegaba una falda de doble campana, también en billone estructurado, con un sistema de ballenas multidireccional que construye volumen y arquitectura. En su totalidad, la pieza estaba forrada en un degradé de plumas flex, con una fusión de plumas más largas, que hizo llamar la atención de todos.

Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda

2. El animal print en un vestido de gala

Como segundo vestido de la noche, Valeria Mazza apostó por la Colección Fall-Winter 2026 de Adrián Brown, denominada “Efigie Luminosa”. Para eso, desplegó el estampado animal print como una manera de imponer colores fuertes y brillos para llamar la atención del espectador, incluso en los eventos de gala.

Es así como lució un vestido strapless con un corset ceñido al cuerpo, y con estructura irregular al agregarle una especie de moño en la cintura baja. Los pliegues del animal print rosa remarcaban la figura en la parte superior, y caía en una falda llena de movimiento. La tela, de un material delicado, provocaba un baile al momento de caminar con ella, y le daba una transparencia extra al look. La modelo optó por una joyería de brillos Swarovski, al igual que en su look anterior.

Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda

3. Negro, brillos y transparencias

Sensual, elegante e influencia de poder. Valeria Mazza decidió exponer su lado más jugado y elegante, con un tercer look basado en las transparencias tendencia y el negro compañero de todas las celebridades. Tras haber apostado por cambios en los looks de gala, con su tercer atuendo demostró el diferencial, fusionándolo con brillos y plumas.

Del Atelier Joti Harriague, siguió con el estilo del diseñador que apunta a lo sensual con las transparencias. Para eso, lució un vestido ceñido al cuerpo largo, con un delicado trabajo a mano de brillos y encaje que generaba un juego de degradé entre el negro y el nude de la piel natural. El mismo traía en su falda un corte en la pierna, que hacía lucir unas medias de la misma tela que el look. Al final de las mangas cortas caían flecos que combinaban con el boa de plumas negras, marcando la elegancia de los detalles.

Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda

4. El look de una presentadora: royal blue

Para dar la terna más importante de la noche, Valeria Mazza apuntó a un look digno de una conductora amante del fashionismo. Es así como impuso el royal blue, con joyería inspirada en la naturaleza de Santino, el mismo que la ayudó a acompañar a su look anterior.

Ésta vez dejó que el director creativo y diseñador Jorge Rey construyera “Sombra de luna llena”, un vestido digno de una noche de gala y moda llamativa. El mismo traía un corset original con escote en V y puntas filosas. Una de las mismas se veía tapada por una flor de tela que le brindaba un efecto tridimencional al vestido de estampado de tonalidades azules diversas. A pesar de la parte superior ceñida, con detalle de plisado y lluvia de cristales que dialogan con la luz, la falda continuaba con el degradé de pequeños brillos mientras daba movimiento a la pieza.

Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda

Valeria Mazza llegó a los Martín Fierro de la Moda junto a su familia y se volvió el centro de atención de la noche, gracias a sus cuatro apuestas que dialogan con su amor por la industria fashionista. Colores, plumas, estampados y glamour, fueron los protagonistas del evento y acompañaron a todas las celebridades con sus looks únicos.

A.E