De Pampita y Zaira Nara a Rossella Della Giovampaola: los mejores looks del Martín Fierro de la Moda 2026

Este domingo 26 de abril, los Martín Fierro de la Moda 2026 se robaron todas las miradas. La ceremonia organizada por APTRA fue realizada en los estudios de Telefe, con una puesta que apostó al glamour, la sofisticación y el despliegue de las principales figuras del universo fashion local. Bajo la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, la noche reunió a modelos, diseñadores, estilistas y celebridades que marcaron tendencia con cada elección.

En esta nueva edición, el foco estuvo puesto no solo en premiar a los grandes referentes, sino también en visibilizar a talentos emergentes de la moda argentina. Con nominaciones que abarcaron desde diseñadores consagrados hasta maquilladores, peinadores e influencers, la gala tuvo momentos especiales, homenajes y sorpresas que elevaron la experiencia. En ese contexto, se destacaron los looks de figuras como Pampita, Juana Viale, Zaira Nara y Valeria Mazza, conductora del evento y muchas otras invitadas que, fieles a su estilo, deslumbraron en una noche donde la moda fue la gran protagonista.

De Valeria Mazza y Zaira Nara a Pampita y Juana Viale: los mejores looks del Martín Fierro de la Moda 2026

Romina Gaetani estuvo vestida por Fabián Zitta. Lució un vestido furreau de lyca de seda, cuello polera y un gran escote en espalda. Remató con maxi mangas en saten y apliques en hombros de alpaca. Sus joyas fueron de Almanova y sus zapatos, Claude Benard para Fabián Zitta.

Pampita by Carolina Herrera.

Mariana Fabbiani.

Romina Gaetani.

Flor de la V

Sofía Gonet, La Reini, también eligió a Fabián Zitta. En este caso llevó un vestido straples en tafetan de seda, con corte sirena y gran godette plisado. Sus joyas fueron un aro trepador de oro rosa y brillantes, un aro solitario de oro rosa y brillante, pulsera de oro rosa y brillantes y anillos de oro rosa y brillantes, todos de Jean Pierre.

Sofía Jujuy y Julieta Sylberberg también optaron por Fabián Zitta. La primera de ellas llevó un vestido lycra de seda con transparencias y cut outs, todo rematado con grandes mangas armadas con plisados. Sus zapatos fueron de Claude Bernard. La segunda, en tanto, llevó un body con apliques de alpaca, pantacourts de vinilo, saco smoking en satén. Completó su estilismo con un mini baguette con flecos y botas de caña alta en cuero plisado, también de Bernard.

Julieta Zylberberg

Wally Diamante.

Javier Iturrioz y Evangelina Bomparola.

Sol Pérez optó por un vestido de Verónica de la Canal. Se trató de un vestido hecho a medida de línea art decó, en color negro totalmente bordado en gotas de gelatina acrílica, a modo de cascada.

Steffi Ruso y Anamá Ferreira también optaron por la misma diseñadora. La primera lució un vestido hecho a medida de la línea monárquica de terciopelo color Rouge Noir, con espalda muy pronunciada. Mientras que la segunda, fue por un color hielo en tartán de seda natural natural, bordado a mano y también hecho a la medida.

El primer diseño con el que se presentó Valeria Mazza fue un vestido de Pucheta Paz, de alta costura de silueta evasé que sintetiza estructura y movimiento en un equilibrio preciso. El módulo superior se resuelve a partir de un corset de billone estructurado, construido con ballenas al tono y forrado en tul bordado, intervenido con un delicado trabajo de piedras, cristales y distintas variedades de plumas. Desde la cintura se despliega una falda de doble campana, también en billone estructurado, con un sistema de ballenas multidireccional que construye volumen y arquitectura. La pieza se encuentra completamente forrada en un degradé de plumas flex, que deja entrever la estructura en el bajo, mientras un salpicado de plumas más largas aporta dinamismo y un sutil efecto de movimiento en cada paso.

Stephanie Demner también eligió un Pucheta Paz, en este caso un vestido de silueta de sirena de calce anatómico, íntegramente drapeado en sentido horizontal, que enfatiza la construcción del cuerpo desde una mirada escultórica. El diseño presenta un escote strapless con mangas largas incorporadas, también completamente drapeadas, generando continuidad y tensión visual. La falda, estructurada en billone, se encuentra completamente bordada con plumas, prolongándose en una cola de desarrollo infinito que potencia la impronta dramática del conjunto. El look se complementa con un tapado de sastrería en color blanco, de hombros desplazados, entalle en cintura y solapa ancha en punta, cruzado con doble abotonadura y botones forrados al tono, consolidando un diálogo entre alta costura y rigor sartorial.

Stephanie Demner.

Para Juli Poggio, Pucheta Paz diseñó un vestido de silueta sirena de calce anatómico con una construcción asimétrica que propone una lectura contemporánea del cuerpo. El módulo superior cubre solo uno de los laterales, mientras que en el lado opuesto emerge una taza estructurada suspendida, generando tensión y equilibrio entre vacío y forma. La pieza está materializada sobre una base de tul nupcial en tono off white, completamente forrada en tul bordado que construye un efecto sutilmente desgastado y etéreo. Hacia el inferior, el diseño se funde con una falda sirena estructurada, mientras la totalidad del vestido se encuentra intervenida con bordados de piedras, cristales y volados de tul, aportando profundidad, textura y riqueza visual.

Juli Poggio en los Martín Fierro de la Moda. Foto: Prensa Telefé

Lizardo Ponce y Franco Poggio también lucieron un Pucheta Paz. El primero llevó un traje sastrero en lino color blanco, donde la precisión dialoga con una impronta relajada y sofisticada. La pieza se compone de un saco cruzado de hombros desplazados, con solapa ancha en punta y botones forrados al tono, que refuerzan la pureza y depuración del conjunto. Que Se completó con un pantalón de línea recta, realizado en la misma materia, consolidando una silueta elegante, nítida y atemporal, atravesada por el lenguaje distintivo de la casa.

El segundo, en tanto, lució una sastrería clásica en color negro. El conjunto se compone de un saco de hombros desplazados, solapa ancha y botones forrados al tono, que aportan precisión y sobriedad a la construcción y se complementa con un pantalón de línea recta, realizado en el mismo textil, consolidando una silueta limpia, elegante y de impronta atemporal.

Marta Fort.

Iman Kaumann.

Fabián Paz llevó una sastrería en tono off White que traduce el ADN de la casa desde una mirada depurada y precisa. El conjunto está realizado en crepé francés con hombros desplazados, con un saco de leve entalle en cintura, solapa retro satinada y terminaciones con pespuntes realizados a mano, evidenciando el valor del oficio. Mientras que, el pantalón, confeccionado en la misma materia, presenta un corte oxford que amplifica la silueta. El look se completa con una camisa en gasa de seda natural, cuyo cuello se transforma en lazo, aportando fluidez y finaliza con accesorios de Swarovski, que introducen un acento de brillo sofisticado.

Momi Giardina lució un vestido de Augusto Brugognoni y zapatos de Claude Bernard. Se destacaron además sus anillos de oro blanco y oro amarillo con brillantes y aros de oro blanco con brillantes amarillos y blancos, todos de Jean Pierre. El pelo estuvo a cargo de Max de Brito y el estilismo fue de Maru Venancio.

Su compañera de trabajo, Flor Jazmín Peña, llevó un impactante vestido de Joti Harriague color verde botella, que completó con aros de oro, brillantes y esmeraldas gotas, un anillo titanio verde con brillantes negros y esmeraldas, uno anillo de oro, brillantes y esmeraldas y otro anillo de oro y brillantes,todo de Jean Pierre. Los zapatos fueron de Ricky Sarkany, el make up estuvo a cargo de Vero Luna, el pelo de Mauro Max de Brito y el estilismo por Maru Venancio.

Grego Rosello lució unas impactantes piezas de joyería: un aro de brillantes negros, anillo de titanio, pulsea de brillantes blancos y negros y un broche de platino y perlas, todo de Jean Pierre. Su traje fue de State of chaos y el estilismo de Vanda Varela.

Grego Rosello. Foto: Prensa Telefé

Marta Fort, una de las nominadas de la noche, eligió para la alfombra roja un vestido de la diseñadora Claudia Arce. El diseño, en color blanco, strapless y con una larga cola, tenía detalles bordados y una gran cruz en el pecho. Llevó un peinado recogido y un maquillaje natural.

Marta Fort. Foto: Prensa Telefé

Pampita dio el presente con un look que fue pura sofisticación. La conductora deslumbró con un diseño exclusivo de Carolina Herrera enviado especialmente desde Nueva York: una pieza strapless con estampa de lunares inspirada en los años 50. El gran protagonista de la noche fue el imponente volado estructural a la altura de la cadera. Bajo el asesoramiento de Mechi Ugarte, Pampita completó su apuesta con joyas de Flo Boskis Stad y un peinado de ondas, consolidando un look que combinó el glamour de la época dorada de los 50 con la impronta de una verdadera embajadora internacional.

Pampita en los Martín Fierro de la Moda. Foto: Prensa Telefé

Por su parte, Susana Roccasalvo centró su look en una impecable camisa blanca de seda con terminación satinada, llevada con los primeros botones abiertos para aportar frescura a la gala. El contrapunto de color y textura llegó con una maxifalda de gran volumen en tono chocolate metalizado. La pieza, de corte evasé y con bolsillos laterales es ideal para definir la silueta. Susana sumó un cinturón ancho en oro texturizado, que funcionó como el nexo perfecto entre la sobriedad de la camisa y el brillo de su set de cadenas doradas en capas con un dije central de cruz. Con un peinado de ondas clásicas y mucho volumen, la periodista demostró que la clave del estilo está en saber reinterpretar los clásicos.

Susana Roccasalvo. Foto: Prensa Telefé

Flavia Fernández, Organizadora del Martín Fierro de la Moda luce un vestido negro de Adrián Brown y joyas Jean Pierre: Aros y anillos de oro blanco y brillantes

Flavia Fernández. Foto: Prensa Telefé

Zaira Nara se llevó todas las miradas con el look más jugado de la noche. La modelo apostó al "naked dress" con un bodysuit de encaje y transparencias, complementado con medias opacas y stilettos de punta dorada. Un impactante juego de cadenas XL cerró su propuesta, consolidándola como la figura más disruptiva y audaz de esta edición.

Zaira Nara. Foto: Prensa Telefé

La China Ansa y Diego Mendoza deslumbraron en la alfombra roja con un estilismo de contrastes perfecto. Ella impactó con un vestido blanco ceñido de corsetería y sutiles brillos, firmado por Nati Antolin, que complementó de manera magistral con una dramática boa de plumas al tono. Por su parte, el exfutbolista apostó por la sobriedad absoluta con un impecable total black look, llevando mocasines sin medias para un toque moderno y relajado.

China Ansa y Diego Mendoza. Foto: Prensa Telefé.

Rosella Della Giovampaola dio una lección de alta costura con un diseño maximalista bordado en lentejuelas y flecos multicolor. Con su elegancia cosmopolita habitual, combinó texturas vibrantes y perlas XL en un look que trajo el espíritu de las pasarelas europeas a la red carpet porteña.

Rosella Della GIovampaola. Foto: Prensa Telefé.

Gustavo Pucheta impactó con un look total black de fuerte impronta. El diseñador apostó por la vanguardia con un abrigo largo impecable y unos pantalones oxford extremadamente anchos, fusionando la sobriedad del negro con una silueta dramática y nostálgica de los años 70.

Gustavo Pucheta.

En contraposición, la luminosidad extrema llegó de la mano de Fabián Paz, quien deconstruyó el clásico traje blanco. Su estilismo destacó por un pañuelo drapeado en el cuello que caía en una larga cola, aportando movimiento y un romanticismo dramático a su propuesta monocromática.

Fabián Paz. Foto: Prensa Telefe.

El diseñador Adrián Brown ofreció una de las postales más tiernas y sofisticadas de la gala al llegar acompañado por su hija, Eugenia Brown. Él optó por la distinción clásica con un giro de color: un impecable smoking donde el blazer negro fue reemplazado por una chaqueta de terciopelo en tono champagne/oro, combinada con una camisa blanca y un moño de velvet negro. Por su parte, la pequeña Eugenia deslumbró con un look que fusionó la inocencia con el glamour de la alta costura: lució un vestido corto de tul y lentejuelas doradas, medias texturizadas y una mini clutch dorada metalizada al tono.

Adrián y Eugenia Brown. Foto: Prensa Telefe.

Ingrid Grudke deslumbró con la tendencia del "naked dress" en un tono marrón café muy sofisticado. La modelo lució un diseño de silueta ajustada, cuello polera y mangas largas, que sorprendió por sus audaces paneles de red transparentes en la zona de la cintura y cadera.

Ingrid Grudke. Foto: Prensa Telefe.

Y como sucede en todos los premios Martin Fierro de la Moda la alfombra roja se convirtió en una pasarela de tendencias, lujo y glamour. Una noche especial que buscó destacar lo mejor de la moda argentina, la creatividad de las y los diseñadores que se destacan año a año con sus diseños y creaciones,