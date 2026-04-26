Taína y Benicio Gravier: los herederos de Valeria Mazza en los Martín Fierro de la Moda

Desde que Valeria Mazza construyó una sólida carrera en el universo fashionista y en los medios de comunicación, recibió el acompañamiento constante de su familia. No obstante, en la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda la conductora recibió el apoyo incondicional de sus hijos Taína y Benicio junto al de su esposo, Alejandro Gravier. Tal es así que el paso por la red carpet de los adolescentes los direccionó como los herederos a un legado en el que el estilo y los looks son el eje transversal de la identidad y tradición de la familia Mazza-Gravier.

La emoción de Taína y Benicio Gravier, los herederos de Valeria Mazza

Al momento de ser entrevistados por Zaira Nara, Alejandro Gravier resaltó la decisión de sus hijos Taína y Benicio de acompañar a su mamá, Valeria Mazza, en la gala más importante del universo fashion. “La verdad que es un orgullo verla a ella tan contenta ahí brillando como siempre y nosotros es un honor poder acompañarla”, sostuvo la adolescente mientras que Benicio habló de su incipiente carrera en la actuación.

Frida, Taína Gravier, Alejandro Gravier, Benicio Gravier | Créditos: Prensa Telefe

“Estoy feliz de estar en la segunda temporada de Margarita que está por salir ahora el 4 de mayo. La verdad que fue una experiencia increíble que este año se va a venir muy lindo”, detalló el heredero de la top model.

Además de los jóvenes y del empresario, la célebre presentadora estuvo acompañada por su hermana Frida, que es la primera vez que asistía a un evento de esta índole. “Me parece increíble todo el mundo de la moda y poder compartir con ella que es un ícono real”.

Respecto al semblante de la reina de las pasarelas, la joven señaló las cualidades de su mamá para anticiparse a la logística que conlleva este tipo de producciones televisivas. “Obvio que se pone nerviosa, pero ella es la reina. No sabés cómo maneja todas estas cosas. Tiene todo armado guiones, todo. No saben los vestidazos que se va a poner. ¡La va a romper!”, exclamó Taína ansiosa por ver a su mamá en la conducción de la ceremonia.

Taína Gravier en los Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

Los looks total black de la familia de Valeria Mazza

Si de looks se trata, la familia de Valeria Mazza mantiene vigente el legado que la modelo elaboró durante toda su carrera. Es por ello que, para estos Martín Fierro de la Moda, los jóvenes apostaron por una paleta oscura dominada por el total black, con fuerte presencia de texturas brillantes y superficies con relieve. Taína Gravier lució un vestido corto de transparencias y flecos, con una base de tejido calado y tiras largas que sumaban movimiento y profundidad visual.

Por su parte, Benicio llevó un traje negro de terciopelo, cuya textura suave y ligeramente satinada se complementó con una camisa estampada en gris oscuro, manteniendo la armonía dentro de la misma gama cromática.

Benicio Gravier.

Finalmente, Alejandro Gravier eligió un estilo más clásico y sobrio, con un esmoquin negro de líneas limpias que destacó por la combinación de tejidos lisos y satinados. La chaqueta presentaba solapas de acabado brillante, probablemente en raso, que contrastaban con la textura mate del resto del traje. La camisa blanca aportó un punto de luz dentro de la gama monocromática blanco y negro, mientras que el moño negro completó el conjunto con elegancia tradicional, logrando un equilibrio visual entre sobriedad y refinamiento.

Así, la familia de Valeria Mazza dejó en claro que además de ser el sostén emocional de la icónica modelo, también heredaron su faceta fashionista y su impronta para construir una carrera en los medios de comunicación. Ya sea en la actuación o en el universo de la moda, los adolescentes consolidan una presencia familiar que combina elegancia, proyección y un legado que se extiende en el tiempo.

NB