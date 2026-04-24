Adiós al pelo claro: Oriana Sabatini sorprende con el tono oscuro que es tendencia

Orina Sabatini sorprendió en su última aparición televisiva en el programa de Mario Pergolini, "Otro día perdido", luciendo un cabello completamente negro, un cambio que no solo llamó la atención por su intensidad, sino que además parece marcar el pulso de las tendencias capilares para este 2026.

El renovado look estuvo a cargo de su estilista personal, Zacarías Guedes. La elección de Oriana Sabatini, sienta las bases de una temporada en la que los tonos oscuros, minimalistas y con brillo natural serán protagonistas absolutos.

Oriana Sabatini y una transformación completa

Los tonos oscuros están experimentando un resurgimiento en las tendencias capilares, y Oriana Sabatini ha sido una de las figuras que ha sabido aprovechar esta revolución estética. Inspirados en figuras del mundo de la moda y la cultura pop, los colores negros y castaños oscuros se consolidan como opciones preferidas para quienes buscan un look impactante y sofisticado. La clave de esta tendencia radica en la preferencia por bloques de color homogéneos y profundos, en contraste con las mechas o reflejos que dominaban en épocas pasadas.

Oriana Sabatini//Instagram

Este estilo de Oriana Sabatini busca ofrecer un efecto visual de mayor densidad, salud y brillo, logrando que el cabello luzca más vivo y con una textura impecable. Según su estilista, el negro de su cabello en su versión pura refleja la luz de una manera particular, generando un efecto de luminosidad natural que enriquece la apariencia. La elección de la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini en este tono, además, le aporta un aire más maduro y elegante, que combina con su estilo personal y su presencia en medios.

Oriana Sabatini//Instagram

Por otro lado, los tonos oscuros permiten mayor versatilidad en el peinado y en los accesorios, facilitando la creación de looks tanto formales como casuales. La tendencia apunta a evitar efectos de color demasiado elaborados, apostando por la sencillez y la profundidad del color, que siempre transmite una sensación de confianza y firmeza en la imagen.

Oriana Sabatini//Instagram

Oriana Sabatini y su opción de cabello

Optar por un cabello negro absoluto requiere compromiso y cuidado constante, especialmente para quienes, como Oriana Sabatini, tienen una base más clara en su color natural. La clave para mantener el impacto visual y la salud capilar radica en un mantenimiento regular y en el uso de productos específicos para fortalecer el cabello. El trabajo del estilista Guedes ha sido fundamental para lograr que el tono se vea uniforme y brillante, sin perder vitalidad con el paso del tiempo.

Este cambio no es solo un asunto estético, sino una declaración de identidad. La decisión de Oriana Sabatini de adoptar el negro como su firma personal refleja una tendencia que va más allá de la moda pasajera, consolidándose como un estilo que invita a la autenticidad y a la expresión propia.