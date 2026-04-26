Florencia Peña se sinceró sobre su hijo, Juan Otero: “Él me reclama desde el día uno que no le puse mi apellido”

En las últimas horas, Florencia Peña volvió a mostrar su faceta más espontánea al compartir una divertida y sincera anécdota sobre su primer hijo Juan Otero. Durante una charla que mantuvo para el programa de Luzu TV en el que el streamer es panelista, reveló que el joven le reclama desde siempre por no haberle puesto el apellido materno, una situación que, con el paso del tiempo, se convirtió en un tema recurrente dentro de la familia.

Florencia Peña habló del reclamo que le realiza Juan Otero

En ese contexto, Florencia Peña contó que todo se trató de un simple olvido al momento de inscribirlo en el registro civil. “Nos olvidamos de ponerle el Peña y quedó Juan Otero”, recordó entre risas, dejando en claro que no hubo ninguna intención detrás del hecho. Sin embargo, el propio creador de contenidos suele bromear con la situación y aseguró que desde el primer día le reclama a su madre por ese detalle que marcó su identidad -legal-.

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El joven streamer no dudó en sumarse a la charla con su habitual sentido del humor y lanzó comentarios que reflejan la dinámica familiar que los caracteriza. “Así es mi familia, se olvidan de ponerme el apellido. ¡Imaginate!”, expresó. En este sentido, la anécdota, lejos de generar conflictos reales, se convirtió en una marca distintiva dentro del clan, donde el humor es una constante.

Florencia Peña habló del nacimiento de su hijo Juan Otero

Más allá del detalle administrativo, Florencia Peña también recordó cómo fue el nacimiento de Juan Otero, un momento que, según relató, estuvo cargado de momentos de tensión. En este marco, contó que el bebé nació con casi cuatro kilos de peso, lo que hizo que el parto fuera especialmente difícil. De acuerdo con sus declaraciones, el dolor fue tan intenso que los médicos debieron sedarla para poder asistirla correctamente durante el procedimiento. “Un peceto pesadísimo… no salía por ningún lado. Me tienen que dormir porque me hace sentir dolor”, reveló.

Juan Otero y Florencia Peña | Instagram

Tras despertar, la escena que encontró la sorprendió por completo. La célebre artista vio a su hijo con un tono de piel muy intenso, casi fucsia, algo que describió con humor como “color chicle”. En ese momento, incluso hizo un comentario en tono de broma a una enfermera, quien no comprendió su humor en medio de la situación, generando una anécdota que con el tiempo se volvió inolvidable para madre e hijos. “El nene me salió hipertenso”, lanzó.

Con el correr de los años, el tema del apellido siguió apareciendo en las conversaciones familiares, especialmente al compararlo con sus hermanos, quienes sí llevan el apellido completo. “Tomás Otero Peña. Felipe Ponce de León Peña. Juan Otero. Toto es Toto Otero”, concluyó.

Finalmente, Florencia Peña reconoció que el olvido terminó siendo parte del folclore familiar. Aunque su hijo continúe reclamándole en tono jocoso por no haber agregado el apellido de su mamá, la actriz dejaó en claro que, más allá de los papeles, el vínculo entre ambos se sostiene en el cariño y la complicidad que los caracteriza.

NB