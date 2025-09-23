Detuvieron a ocho extranjeros por el robo a la casa de Pampita: tenían carteras de lujo y celulares

La Policía de la Ciudad detuvo a una organización delictiva acusada de haber entrado a robar a la casa de Pampita en Barrio Parque durante el último fin de semana. Según fuentes judiciales, el grupo estaba integrado por ocho personas: seis de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano.

Para dar con los detenidos, la policía realizó dos allanamientos en un hotel del barrio de Once, al que se llegó tras el análisis de las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraron que hasta ese lugar había llegado uno de los vehículos sospechosos durante la madrugada del robo.

Pampita

Cómo fue la detención a las personas que robaron en la casa de Pampita

El operativo se concretó en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Siete de los sospechosos fueron detenidos a media cuadra del Congreso, en Callao al 44, mientras que otro integrante de la banda fue capturado en el barrio de La Boca, cuando circulaba en un vehículo.

En paralelo, la policía secuestró dos autos utilizados en el robo. Entre ellos, una Volkswagen Suran en la que los delincuentes cargaron una caja fuerte de 1,50 metros de altura y 292 kilos. El vehículo fue localizado en Salta al 600, a pocas cuadras del lugar donde se concretaron varias de las detenciones.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Martín Candalaft en el programa Sálvese Quien Pueda, siete de los acusados habrían ingresado directamente a la casa de la modelo, mientras otros cumplían funciones de apoyo. Por ese motivo, los investigadores sospechan que aún hay prófugos vinculados al hecho.

En una de las habitaciones del hotel se encontraron carteras de lujo, joyas, dinero y otros objetos de valor que Pampita ya reconoció como propios. También se hallaron herramientas que habrían sido utilizadas durante el robo.

“El centro de monitoreo urbano permitió ver el recorrido que hizo el vehículo en el cual se escaparon y cómo llegaron a la puerta del hotel”, detalló el periodista en el programa de Yanina Latorre, y agregó que los delincuentes “se pusieron violentos cuando llegó la policía, estaban armados e intentaron escapar antes de ser detenidos”.

El periodista remarcó que la investigación por el robo en la casa de Pampita continúa abierta: “No me confirman que haya caído toda la banda. Puede haber más personas de apoyo que todavía tengan parte de los elementos robados”.

F.A