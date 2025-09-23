El desgarrador presente de Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina: “Paré mi vida”

Thiago Medina continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente en moto que sufrió hace un par de semanas. Su estado de salud es delicado y la atención está puesta en los partes médicos que reciben sus familiares. En este sentido, Daniela Celis, madre de las gemelas del ex Gran Hermano, se quebró al hablar de su presente en una entrevista con A la Barbarossa, donde compartió cómo está viviendo este difícil momento.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas

Daniela Celis relató lo complejo que le ha resultado sostener la rutina diaria mientras hace frente a la preocupación por Thiago Medina: “Es difícil conciliar el sueño. Tener el estómago abierto. Es complicada la situación”, expresó. Al mismo tiempo, destacó que encuentra en sus hijas el motor para seguir adelante: “Las niñas me dan fuerzas para poder seguir. Cuando llego a casa, tengo que estar fuerte para ellas. No puedo estar en la cama tirada llorando”, aseguró.

El difícil presente de Daniela Celis

La ex Gran Hermano explicó que en medio de la situación tuvo que poner en pausa su vida laboral para dedicarse por completo a la crianza y acompañamiento de las niñas. “Paré mi vida. Paré mi trabajo para estar con ellas todos los días”, sentenció. Sin embargo, reconoció que en algún momento deberá retomar su actividad profesional para sostener los gastos del hogar: “En algún momento voy a tener que retomar porque es el sustento para nosotras. Mi trabajo es el único sustento que tenemos”.

Daniela Celis además remarcó que, aunque intenta mantenerse firme, la realidad es compleja y le cuesta mucho sobrellevarlo. “Intento hacer todo lo mejor posible, pero es muy difícil”, confesó, dejando en evidencia la tensión que enfrenta mientras trata de equilibrar la maternidad con el impacto emocional de la situación.

El nuevo diagnóstico de Thiago y la cadena de oración

Daniela Celis además compartió el parte médico más reciente sobre Thiago Medina. Según explicó, los profesionales diagnosticaron al joven con atelectasia, una complicación pulmonar que definió de manera sencilla como “un tapón de moco”. Además, detalló: “El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos”.

Thiago Medina

La atelectasia ocurre cuando los espacios aéreos del pulmón colapsan e impiden que el tejido se expanda normalmente, dificultando la oxigenación de la sangre. Frente a este cuadro, Daniela Celis pidió apoyo a los seguidores: “Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, escribió en su cuenta de Instagram.