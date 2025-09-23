La China Suárez estalló contra Yanina Latorre por contar dónde va a vivir: "Sigue sin aprender"

La China Suárez y Yanina Latorre están nuevamente enfrentadas. La actriz, que volvió al país el fin de semana, arremetió contra la conductora después de que se revelara dónde va a vivir durante su estadía en la Argentina.

Tras regresar a Buenos Aires, la exprotagonista de Casi Ángeles lanzó un fuerte descargo contra la panelista de LAM por contar públicamente el lugar donde residirá con sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

La China Suárez y sus tres hijos

El enojo de la China Suárez contra Yanina Latorre: qué dijo

En sus historias de Instagram, la China Suárez replicó la publicación de Yanina Latorre y recordó un un dramático episodio que le tocó atravesar: “En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio y a dos casas. Los ataron y robaron, preguntando ‘cuál era la casa de la China Suárez’. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito”.

El enojo de la China Suárez

La actriz también se mostró furiosa por la seguridad de sus hijos y apuntó directamente contra la panelista: “Te seguís cag… en tres menores de edad. Después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”.

Por su parte, Yanina Latorre había asegurado que la artista había comenzado su mudanza a un exclusivo barrio privado de Zona Norte del Gran Buenos Aires. “Se apersonó con su auto en la casa que había señado y después llegó el camión de mudanzas”, publicó en su cuenta de Instagram la conductora de SQP.

El nuevo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre vuelve a sumar un capítulo a una relación marcada por la tensión y los enfrentamientos públicos. Todo indica que esta polémica, lejos de apagarse, seguirá generando repercusiones en los próximos días.