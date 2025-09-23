Aseguran que Mauro Icardi vuelve al país y el motivo que podría enfurecer a Wanda Nara

Mauro Icardi vive en Estambul desde hace varios meses, donde retomó su lugar como titular en el Galatasaray y se instaló junto a la China Suárez, su pareja actual. Sin embargo, su relación con Wanda Nara y los conflictos que rodean a ambos tras su separación siguen siendo tema de seguimiento en los medios.

Así es que, según informaron en el programa DDM de América TV, el futbolista tiene previsto llegar a Argentina entre el 6 y el 14 de octubre, durante la ventana de fechas FIFA. El viaje incluiría un encuentro con sus hijas y la posibilidad de ofrecer una entrevista en la que expondría su versión de los hechos que marcaron a disputa familiar y mediática.

El periodista Guido Záffora indicó: “Wanda ahora está encausándose para otro lado. En los próximos días podrían surgir novedades respecto a sus hijas y a Icardi”. Tatiana Schapiro agregó que, además del encuentro familiar, Icardi podría dar una nota que genera expectativa: “Hay varios periodistas interesados, pero todavía no se confirmó ni el formato ni quién la realizará”.

La posible entrevista ha provocado un seguimiento intenso entre distintos medios. Luis Perdomo, amigo de L-Gante, aseguró que “está en licitación esa nota, porque varios periodistas fueron consultados sobre su interés”. Schapiro precisó que la decisión final dependerá del propio jugador: “Él elegirá con quién hacer la entrevista”.

Záffora destacó que Icardi busca que su voz se escuche directamente. Hasta ahora, su postura se conoció principalmente a través de publicaciones en redes sociales, y él considera que la situación con sus hijas lo ha afectado personalmente: “Quiere que se conozca lo que vivió en estos meses”, indicó.

Se piensan distintos formatos para la entrevista, incluyendo la posibilidad de un especial televisivo. Algunos analistas consideran que la fecha podría coincidir con el debut de la nueva temporada de MasterChef, programa conducido por Wanda Nara, aunque la decisión dependerá del jugador, del club y de su equipo legal. Tatiana Schapiro concluyó: “Al final, quien define es Mauro Icardi”. Las autorizaciones del Galatasaray y la coordinación con sus abogados serán determinantes para concretar la visita y la eventual cobertura mediática.

